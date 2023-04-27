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10 самых провальных трансферов современного футбола

27 апреля 2023, 15:20
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Авторитетный британский портал Goal составил рейтинг самых неудачных трансферов современности. В качестве критерия провала взято соотношение «потраченные деньги – польза для команды».

10. Ромелу Лукаку – из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017 (85 миллионов евро).

Бельгиец отметился только хорошим стартом на «Олд Траффорд», забив десять голов в первых девяти встречах.

9. Альваро Мората – из «Реала» в «Челси» в 2017 (65 миллионов).

Полтора года в «Челси» привели к 16 голам в АПЛ. Еще испанцу не нравилась критика со стороны английских медиа.

8. Антуан Гризманн – из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 (120 миллионов).

Все закончилось возвращением в мадридский клуб в 2021 году.

7. Николя Пепе – из «Лилля» в «Арсенал» в 2019 (80 миллионов).

Яркий отрезок у ивуарийца был один – конец сезона-2020/21. Сейчас Пепе в аренде в «Ницце». Летом станет свободным агентом.

6. Жоау Феликс – из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 (126 миллионов).

Сейчас можно говорить, что португалец просто не подошел к строгому стилю Диего Симеоне. На «Цивитас Метрополитано» очень надеются вернуть хотя бы часть потраченных денег, ради чего перед арендой в «Челси» продлили с Феликсом контракт. Однако и в АПЛ некогда «новый Криштиану Роналду» играет так, что продать его за хорошие деньги «Атлетико» будет сложно.

5. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» в 2021 (113 миллионов).

Единственный игрок рейтинга, который попал в него дважды.

4. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 (105 миллионов).

За шесть лет своего второго пришествия на «Олд Траффорд» Погба выиграл Лигу Европы и Кубок лиги (это мало), а также настроил фанатов против себя публичными просьбами к другим клубам «забрать его отсюда».

3. Гарри Магуайр – из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 (87 миллионов).

На момент сделки стал самым дорогим защитником в истории футбола. Поначалу Магуайр на «Олд Траффорд» выглядел приемлемо, но то что есть сейчас – это называется «выносите святых». Кстати, да. Почему бы Гарри летом не отправиться в «Саутгемптон», который, скорее всего, это самое лето встретит уже в Чемпионшипе?

2. Эден Азар – из «Челси» в «Реал» в 2019 (100 миллионов).

Бельгийца хочется не критиковать, а жалеть. Его карьера, по всей видимости, оказалась безжалостно сожрана травмами. У Азара еще год контракта, и тут отдадим должное «Реалу»: мадридцы не планируют принудительно продавать игрока или разрывать контракт, а проявляют уважение к взятым на себя обязательствам.

1. Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 (120 миллионов).

До трансфера на «Камп Ноу» бразилец выглядел как более чем барселонский игрок. Однако в Испании толком себя не проявил. Забавно, что звездный час Коутиньо времен «Барселоны» – это дубль в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов, будучи в аренде в «Баварии». Сейчас Фил в «Астон Вилле».

Фото: imago sportfotodienst, AFLO, Xinhua, Keystone Press Agency, LaPresse, www.imago-images.de/Global Look Press

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Азар Эден Лукаку Ромелу Коутиньо Филиппе Гризманн Антуан Мората Альваро Погба Поль Магуайр Гарри Пепе Николя Феликс Жоау
Комментарии (2)
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Таврида
1682657628
Ха-ха, Коутиньо самый смешной вариант, Барселона еще заплатила Ливерпулю 5 миллионов евро бонусов за победу Баварии в Лиге чемпионов)))
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Paata_bodokiya
1682661470
Фернандо Торрес однозначно должен был быть в рейтинге...
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