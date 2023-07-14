Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года

14 июля 2023, 10:01

Издание ESPN расставило все 42 трансфера «Барселоны» на вход с 2017 года (с момента ухода нападающего Неймара в «ПСЖ») в формате рейтинга – от худшего к лучшему.

Учитываются финансовая успешность сделок и польза игрока на поле.

Топ-5 худших трансферов «Барселоны» за последние шесть лет.

5. Джейсон Мурильо, аренда, 2019 год.

В январе 2019 года «Барсе» срочно нужен был центральный защитник. Выбор пал на колумбийца из «Валенсии». За полгода он провел 292 минуты. Сейчас 31-летний игрок стоимостью 1 миллион евро ищет новую команду после ухода из утонувшей в Серию В «Сампдории».

4. Кевин-Принс Боатенг, аренда, 2019 год.

Зимой 2019 года «Барса» всех удивила этой арендой из «Сассуоло». За полгода в Каталонии 31-летний ганец провел 303 минуты, ни разу не забил. В 2023 году Боатенг завершил карьеру.

3. Матеус Фернандес, 7 миллионов евро, 2020 год.

Каталонцы купили бразильца у «Палмейраса», после чего сразу отдали в аренду «Вальядолиду». За «Барсу» Матеус провел всего 17 минут – зато в Лиге чемпионов. В 2021 году контракт был расторгнут, причем футболист пытался оспорить неправомерное, на его взгляд, увольнение.

Сейчас Фернандес выступает в Бразилии за «Брагантино» на правах аренды, а принадлежит тому же «Палмейрасу».

2. Миралем Пьянич, 60 миллионов евро, 2020 год.

Трансфер боснийца из «Ювентуса» был сопряжен с уходом Артура в обратном направлении. При Рональде Кумане Пьянич почти не играл, потом ушел в аренду в «Бешикташ», а сейчас выступает в ОАЭ.

1. Филиппе Коутиньо, 160 миллионов евро, 2018 год.

Бразилец был помпезно куплен у «Ливерпуля» и принадлежал «Барсе» до 2022 года, пока не ушел в «Астон Виллу». Бирмингемцы заплатили за Коутиньо 20 миллионов евро, то есть каталонцы потеряли на игроке более 100 миллионов.

Самый комичный перфоманс Филиппе времен «Барселоны» – это его два гола в ворота каталонцев в матче Лиги чемпионов за «Баварию» в 2020 году, где игрок был в аренде. В той встрече испанцы уступили со счетом 2:8.

Топ-5 лучших трансферов «Барселоны» за последние шесть лет.

5. Роберт Левандовски, 45 миллионов евро, 2022 год.

«Барселоне» пришлось долго уговаривать «Баварию», чтобы она продала главного бомбардира. В первом же сезоне 33-летний голеадор стал лучшим бомбардиром сезона Примеры и принес первое за четыре года чемпионство. Роберт – лидер на поле, за ним тянутся остальные, что идет «Барсе» только на пользу.

4. Френки де Йонг, 86 миллионов евро, 2019 год.

Пошумевшей в плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году «Аякс» уверенно продал фундаментального полузащитника «Барселоне». Френки не сразу, но усвоил каталонские требования, и уровню топ-клуба соответствует. Нидерландец максимально лоялен сине-гранатовым цветам: год назад не стал способствовать трансферу в «Манчестер Юнайтед», откуда был очень серьезный интерес.

3. Андреас Кристенсен, свободный агент, 2022 год.

«Челси» почему-то не стал продлевать датчанина год назад, чем моментально воспользовались на «Камп Ноу». Перед сезоном Андреаса немногие видели в основе, но в итоге он здорово выдерживал конкуренцию с Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, а порой был и лучше их.

2. Педри, 5-25 миллионов евро, 2020 год.

Можно удивиться, но да: Педри – не кантерано, а куплен по юношеству у «Лас-Пальмаса» за 5 миллионов. С каждым успешным матчем, с каждым его результативным действием сумма бонусов растет, и в итоге канарцы должны суммарно получить за футболиста 25 миллионов. Педри раскрыл Куман – хотя бы за что-то фанаты «Барсы» могут благодарить этого тренера.

1. Рональд Араухо, 1,7 миллиона евро, 2018 год.

Уругваец – пример скаутской работы космического уровня. Увидели в далеко не топовом уругвайском клубе «Бостон Ривер» маленькую звездочку, по-тихому увели ее за копейки – и получили через несколько лет человека, которого называют чуть ли не лучшим центрбеком в мире. В 24 года Араухо можно считать лидером «Барселоны». Рональд продолжает прогрессировать, совершенствовать отдельные параметры – Хави сотоварищи с удовольствием этому способствуют.

P.S. Трансфер Малкома из «Бордо» в 2018 за 41 миллион евро занимает в рейтинге лучших-худших переходов 22-е место (из 42).

Фото: Siu Lau, www.imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO, ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst.

Еще по теме:
Жезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Боатенг Кевин-Принс Пьянич Миралем Левандовски Роберт Коутиньо Филиппе Кристенсен Андреас Мурильо Джейсон де Йонг Френки Араухо Рональд Фернандес Матеус Педри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
3
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
11
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
15
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Все новости
Все новости
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+