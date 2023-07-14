Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года

Издание ESPN расставило все 42 трансфера «Барселоны» на вход с 2017 года (с момента ухода нападающего Неймара в «ПСЖ») в формате рейтинга – от худшего к лучшему.

Учитываются финансовая успешность сделок и польза игрока на поле.

Топ-5 худших трансферов «Барселоны» за последние шесть лет.

5. Джейсон Мурильо, аренда, 2019 год.

В январе 2019 года «Барсе» срочно нужен был центральный защитник. Выбор пал на колумбийца из «Валенсии». За полгода он провел 292 минуты. Сейчас 31-летний игрок стоимостью 1 миллион евро ищет новую команду после ухода из утонувшей в Серию В «Сампдории».

4. Кевин-Принс Боатенг, аренда, 2019 год.

Зимой 2019 года «Барса» всех удивила этой арендой из «Сассуоло». За полгода в Каталонии 31-летний ганец провел 303 минуты, ни разу не забил. В 2023 году Боатенг завершил карьеру.

3. Матеус Фернандес, 7 миллионов евро, 2020 год.

Каталонцы купили бразильца у «Палмейраса», после чего сразу отдали в аренду «Вальядолиду». За «Барсу» Матеус провел всего 17 минут – зато в Лиге чемпионов. В 2021 году контракт был расторгнут, причем футболист пытался оспорить неправомерное, на его взгляд, увольнение.

Сейчас Фернандес выступает в Бразилии за «Брагантино» на правах аренды, а принадлежит тому же «Палмейрасу».

2. Миралем Пьянич, 60 миллионов евро, 2020 год.

Трансфер боснийца из «Ювентуса» был сопряжен с уходом Артура в обратном направлении. При Рональде Кумане Пьянич почти не играл, потом ушел в аренду в «Бешикташ», а сейчас выступает в ОАЭ.

1. Филиппе Коутиньо, 160 миллионов евро, 2018 год.

Бразилец был помпезно куплен у «Ливерпуля» и принадлежал «Барсе» до 2022 года, пока не ушел в «Астон Виллу». Бирмингемцы заплатили за Коутиньо 20 миллионов евро, то есть каталонцы потеряли на игроке более 100 миллионов.

Самый комичный перфоманс Филиппе времен «Барселоны» – это его два гола в ворота каталонцев в матче Лиги чемпионов за «Баварию» в 2020 году, где игрок был в аренде. В той встрече испанцы уступили со счетом 2:8.

Топ-5 лучших трансферов «Барселоны» за последние шесть лет.

5. Роберт Левандовски, 45 миллионов евро, 2022 год.

«Барселоне» пришлось долго уговаривать «Баварию», чтобы она продала главного бомбардира. В первом же сезоне 33-летний голеадор стал лучшим бомбардиром сезона Примеры и принес первое за четыре года чемпионство. Роберт – лидер на поле, за ним тянутся остальные, что идет «Барсе» только на пользу.

4. Френки де Йонг, 86 миллионов евро, 2019 год.

Пошумевшей в плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году «Аякс» уверенно продал фундаментального полузащитника «Барселоне». Френки не сразу, но усвоил каталонские требования, и уровню топ-клуба соответствует. Нидерландец максимально лоялен сине-гранатовым цветам: год назад не стал способствовать трансферу в «Манчестер Юнайтед», откуда был очень серьезный интерес.

3. Андреас Кристенсен, свободный агент, 2022 год.

«Челси» почему-то не стал продлевать датчанина год назад, чем моментально воспользовались на «Камп Ноу». Перед сезоном Андреаса немногие видели в основе, но в итоге он здорово выдерживал конкуренцию с Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, а порой был и лучше их.

2. Педри, 5-25 миллионов евро, 2020 год.

Можно удивиться, но да: Педри – не кантерано, а куплен по юношеству у «Лас-Пальмаса» за 5 миллионов. С каждым успешным матчем, с каждым его результативным действием сумма бонусов растет, и в итоге канарцы должны суммарно получить за футболиста 25 миллионов. Педри раскрыл Куман – хотя бы за что-то фанаты «Барсы» могут благодарить этого тренера.

1. Рональд Араухо, 1,7 миллиона евро, 2018 год.

Уругваец – пример скаутской работы космического уровня. Увидели в далеко не топовом уругвайском клубе «Бостон Ривер» маленькую звездочку, по-тихому увели ее за копейки – и получили через несколько лет человека, которого называют чуть ли не лучшим центрбеком в мире. В 24 года Араухо можно считать лидером «Барселоны». Рональд продолжает прогрессировать, совершенствовать отдельные параметры – Хави сотоварищи с удовольствием этому способствуют.

P.S. Трансфер Малкома из «Бордо» в 2018 за 41 миллион евро занимает в рейтинге лучших-худших переходов 22-е место (из 42).

Фото: Siu Lau, www.imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO, ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst.