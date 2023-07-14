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Аль-Шамаль
Джейсон Мурильо
€ 400 тыс
Джейсон Мурильо
Аль-Шамаль
27 мая 1992 (34), Барранкилья
#24 | Защитник
182 см | 77 кг
Колумбия
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Пост
Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
2023.07.14 10:01
Фото
Бывший защитник «Барселоны» Мурильо ушел в аренду в «Сельту»
2020.01.15 22:15
2
Фото
Мурильо стал игроком «Сампдории». В минувшем сезоне его арендовала «Барселона»
2019.07.14 09:18
AS: «Валенсия» может обменять Мурильо на Черышева
2019.06.08 08:32
8
AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками
2019.05.09 17:59
12
Don Balon: Месси потребовал убрать Мурильо и Боатенга из состава «Барселоны» до конца сезона
2019.02.12 13:54
16
Мурильо: «После травмы Умтити попросил агента о трансфере в «Барселону». Был в шоке, когда через 20 дней он это сделал»
2019.01.09 16:15
Видео
Дочь Мурильо на презентации «Барселоны» подписала контракт отца с клубом
2018.12.27 17:59
Вальверде – о Мурильо: «Нам нужен был игрок, который знает Примеру»
2018.12.21 21:25
Мурильо – о переходе в «Барселону»: «Я исполнил свою мечту»
2018.12.21 09:27
Фото
«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо
2018.12.20 21:59
2
«Барселона» заплатит «Валенсии» 2 миллиона за аренду Мурильо и сможет выкупить защитника за 25 миллионов
2018.12.20 17:59
2
Мурильо близок к переходу в «Барселону» на правах аренды
2018.12.19 17:28
3
Видео
В сети посмеялись над удалением Роналду. На самом деле он надевал шляпу на голову Мурильо
2018.09.20 15:59
11
«Валенсия» потеряла Мурильо на полтора месяца
2017.11.28 07:43
Фото
«Валенсия» арендовала защитника «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит»
2017.08.18 23:14
3
В «Интере» рассчитывают на Кандреву и Перишича
2017.08.04 10:41
Мурильо, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Валенсию»
2017.08.01 16:14
1
Мурильо интересен «Зениту», кандидатура Меделя отпала
2017.07.06 11:33
3
Sky Sport Italia: «Зенит» может вернуться к варианту подписания Мурильо
2017.07.01 07:37
9
«Зенит» готов потратить 45 миллионов на покупку двух игроков «Интера»
2017.06.04 12:53
13
«Зенит» интересуется Брозовичем и Мурильо
2017.06.03 09:18
6
Мурильо входит в трансферные планы «Арсенала»
2017.04.29 08:56
2
«Интер» зимой попробует заполучить Кришито
2016.12.02 15:18
3
Гарай согласился перейти в «Интер»
2016.08.18 16:26
16
Мурильо может заменить Косиельни в «Арсенале»
2016.07.17 23:38
Мурильо отказал «Зениту»
2016.07.09 23:22
5
«Интер» и «Зенит» проведут переговоры, в которые будут включены четыре футболиста
2016.07.02 18:30
17
Мурильо будет получать в «Зените» 4 миллиона в год
2016.07.01 12:50
17
«Интер» хочет получить от «Зенита» за Мурильо 15 миллионов и Гарая
2016.06.27 18:57
14
1
2
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