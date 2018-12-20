«Барселона» заплатит «Валенсии» 2 миллиона за аренду Мурильо и сможет выкупить защитника за 25 миллионов

Как вчера сообщал «Бомбардир», «Барселона» договорилась с «Валенсией» по поводу аренды центрального защитника Джейсона Мурильо.

По информации AS, каталонцы заплатят «Валенсии» 2 миллиона евро за полгода. Кроме того, в договоре между клубами будет пункт, позволяющий сине-гранатовым выкупить 26-летнего колумбийца за 25 миллионов.