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    «Барселона» заплатит «Валенсии» 2 миллиона за аренду Мурильо и сможет выкупить защитника за 25 миллионов

    Как вчера сообщал «Бомбардир», «Барселона» договорилась с «Валенсией» по поводу аренды центрального защитника Джейсона Мурильо.

    По информации AS, каталонцы заплатят «Валенсии» 2 миллиона евро за полгода. Кроме того, в договоре между клубами будет пункт, позволяющий сине-гранатовым выкупить 26-летнего колумбийца за 25 миллионов.

    • Мурильо в текущем сезоне провел за «Валенсию» три матча во всех турнирах.
    • Действующий контракт защитника с оранжевыми рассчитан до лета 2022 года.
    • За нарушение на Мурильо был удален нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом туре Лиги чемпионов этого сезона.

    Источник: AS

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    20.12.2018 17:59
    Комментарии2
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