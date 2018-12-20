«Барселона» заплатит «Валенсии» 2 миллиона за аренду Мурильо и сможет выкупить защитника за 25 миллионов

Да
Как вчера сообщал «Бомбардир», «Барселона» договорилась с «Валенсией» по поводу аренды центрального защитника Джейсона Мурильо.
По информации AS, каталонцы заплатят «Валенсии» 2 миллиона евро за полгода. Кроме того, в договоре между клубами будет пункт, позволяющий сине-гранатовым выкупить 26-летнего колумбийца за 25 миллионов.
- Мурильо в текущем сезоне провел за «Валенсию» три матча во всех турнирах.
- Действующий контракт защитника с оранжевыми рассчитан до лета 2022 года.
- За нарушение на Мурильо был удален нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом туре Лиги чемпионов этого сезона.