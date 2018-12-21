Вальверде – о Мурильо: «Нам нужен был игрок, который знает Примеру»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде объяснил, зачем его клуб взял в аренду у «Валенсии» защитника Джейсона Мурильо. В частности, каталонцы надеются на опыт колумбийца.

«У нас непростая ситуация с центральными защитниками, и неплохо, что мы организовали сделку. Нам был нужен человек, который знает Примеру и мог бы сразу заиграть. Мурильо подошел», – цитирует тренера Marca.

Мурильо в текущем сезоне провел за «Валенсию» три матча во всех турнирах.

Действующий контракт защитника с оранжевыми рассчитан до лета 2022 года.

За нарушение на Мурильо был удален нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом туре Лиги чемпионов этого сезона.

Очень странный трансфер «Барсы». Сейчас объясним, что к чему