«Валенсия» арендовала защитника «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит»

«Валенсия» объявила об аренде колумбийского защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Футболист переехал в Испанию по арендному соглашению на два сезона с обязательным правом выкупа. Напомним, интерес к этому игроку долгое время проявлял «Зенит».

В составе «Интера» Мурильо выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне Серии А Мурильо провел 27 матчей, получив шесть желтых карточек.

Ранее в «Валенсию» перешел защитник «Арсенала» Габриэль Паулиста.