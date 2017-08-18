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    «Валенсия» арендовала защитника «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит»

    «Валенсия» объявила об аренде колумбийского защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Футболист переехал в Испанию по арендному соглашению на два сезона с обязательным правом выкупа. Напомним, интерес к этому игроку долгое время проявлял «Зенит».

    В составе «Интера» Мурильо выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне Серии А Мурильо провел 27 матчей, получив шесть желтых карточек.

    Ранее в «Валенсию» перешел защитник «Арсенала» Габриэль Паулиста.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    18.08.2017 23:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 11:16

      Нам хватает.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 августа 2017, 00:11

      мы купим весь мир....

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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 19 августа 2017, 00:07

      Кем только Зенит не интересовался

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