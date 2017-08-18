«Валенсия» арендовала защитника «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит»

Нам хватает.
«Валенсия» объявила об аренде колумбийского защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Футболист переехал в Испанию по арендному соглашению на два сезона с обязательным правом выкупа. Напомним, интерес к этому игроку долгое время проявлял «Зенит».
В составе «Интера» Мурильо выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне Серии А Мурильо провел 27 матчей, получив шесть желтых карточек.
Ранее в «Валенсию» перешел защитник «Арсенала» Габриэль Паулиста.
Comunicado Oficial | #SomMurillohttps://t.co/DmRpQc1DM9 pic.twitter.com/01h9zJ6KcS— Valencia CF (@valenciacf) 18 августа 2017 г.