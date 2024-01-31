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Бразилия. Серия А
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Коринтианс
Габриэль Паулиста
€ 500 тыс
Габриэль Паулиста
Коринтианс
26 ноября 1990 (35), Сан-Паулу
#3 | Защитник
187 см | 72 кг
Бразилия
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«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
2024.01.31 17:11
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«Валенсия» продлила контракт с защитником Паулистой
2021.01.23 08:59
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«Валенсия» подписала защитника «Арсенала» Паулисту, прописав сумму отступных в 80 миллионов
2017.08.18 20:20
4
Егоров: «Карасев и его бригада справились с работой на матче «Барселона» - «Арсенал»
2016.03.17 01:59
3
Два защитника «Арсенала» травмировались в матче с «Халлом»
2016.03.08 23:35
3
Габриэль: «Не знал, что самым принципиальным соперником «Арсенала» является «Тоттенхэм»
2015.11.07 15:31
Паулиста дисквалифицирован и оштрафован
2015.09.25 19:40
1
Пеле: «Кусать соперника – это гораздо хуже, чем то, что сделал Коста»
2015.09.23 22:32
3
Коста дисквалифицирован на три игры
2015.09.22 22:09
10
Дисквалификация Паулисты отменена
2015.09.22 19:46
Ширер: «Я бы не хотел играть против Косты»
2015.09.22 19:36
Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать Косту на три матча
2015.09.21 10:32
Полл: «ФА должна дисквалифицировать Косту»
2015.09.20 10:25
5
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Паулиста был удален с поля за стычку с Костой
2015.09.19 16:16
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