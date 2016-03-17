Егоров: «Карасев и его бригада справились с работой на матче «Барселона» - «Арсенал»

Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал работу российской бригады судей во главе с Сергеем Карасевым в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Арсеналом» (3:1).

«Считаю, что ребята справились. Главное, что Карасев, Иванов и Лапочкин получили большой опыт. У Аверьянова и Калугина матчей высокого международного уровня и так хватает. Приятно, что УЕФА грамотно подтягивает судей к ЧЕ-2016. Дает вот такие встречи, где играют гранды, но при этом нет колоссального напряжения.

Все-таки «Барселона» после матча в Лондоне обязана была проходить дальше и спокойно это сделала. Какой-то нервозности со стороны футболистов не было», — сказал Егоров.

В этом матче Карасев показал одну желтую карточку полузащитнику «Барселоны» Арда Турану и четырежды предупредил игроков «Арсенала» - Матье Фламини, Габриэля Паулисту, Алексиса Санчеса и Оливье Жиру.