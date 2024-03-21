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Арда Туран
Арда Туран
Завершил карьеру
30 января 1987 (39), Стамбул
#66 | Полузащитник
177 см | 76 кг
Турция
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Публикации
Арда Туран получил условный срок за уклонение от уплаты налогов
2024.03.21 10:43
Экс-игрок «Барсы» и «Атлетико» Туран объявил о завершении карьеры в 35 лет
2022.09.12 17:23
Туран решил закончить карьеру в 35 лет
2022.06.20 23:15
1
Туран – о трансфере в «Барселону»: «Думал, что перехожу в «Баварию»
2020.05.09 10:44
3
Фото
Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции
2019.11.24 01:22
5
Туран – о приговоре суда: «Я ни в чем не виноват. Счастлив, что все закончилось»
2019.09.11 14:52
2
Арда Туран получил два года и восемь месяцев условно за нападение на поп-певца
2019.09.11 13:40
7
Sport.es: «Барселона» хочет избавиться от Турана
2019.04.26 12:35
5
Турана подозревают в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году
2018.10.18 17:29
8
«Истанбул ББ» оштрафовал Турана на 370 тысяч за инцидент с турецким певцом
2018.10.16 16:47
1
Видео
The Sun: Турану грозит 12 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца
2018.10.15 19:32
11
Луческу – перед матчем с Россией: «Ни Кокорин, ни Туран меня не беспокоят»
2018.10.13 21:59
Туран подрался с турецким певцом, а потом извинился перед ним и предложил ему застрелить себя
2018.10.10 22:26
9
Видео
Туран заплатит 250 тысяч за нападение на судей
2018.05.29 06:58
Видео
Туран дисквалифицирован на 16 матчей за атаку бокового судьи и угрозы главному арбитру
2018.05.10 19:36
9
Видео
Туран получил красную карточку за атаку судьи в матче против «Сивасспора»
2018.05.05 06:14
13
Туран пообещал разбить голову журналисту, задавшему вопрос его новой жене
2018.03.26 12:36
4
Фото
Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»
2018.01.25 16:52
17
Туран арендован «Истанбул ББ» на 2,5 года
2018.01.13 15:24
6
«Истанбул ББ» объявил о скором переходе Турана
2018.01.10 17:47
11
Туран может перейти из «Барселоны» в «Чикаго»
2018.01.06 06:17
1
Источник: Туран может остаться в «Барселоне», несмотря на интерес трех клубов
2018.01.04 13:39
5
Туран может перейти в «Эвертон»
2018.01.03 18:24
Туран хочет уйти из «Барселоны» в первую неделю января
2018.01.01 10:24
3
Источник: в январе «Барселону» покинут пять футболистов
2017.12.29 17:50
5
Туран близок к переходу в «Бешикташ», несмотря на то что является воспитанником «Галатасарая»
2017.12.24 18:14
2
Туран вылечил зубы и может сыграть за «Барселону» впервые в сезоне
2017.12.06 19:18
3
Туран может перебраться из «Барселоны» в Серию А
2017.12.04 14:43
1
Агент подтвердил, что Туран покинет «Барселону» этой зимой
2017.12.03 09:09
1
«Барселона» готова включить в сделку по Озилу Турана
2017.12.01 14:52
3
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2
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