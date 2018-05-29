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Туран заплатит 250 тысяч за нападение на судей

29 мая 2018, 06:58

Состоялся совет директоров «Истанбула», на котором было принято решение о наложении крупного штрафа на полузащитника Арда Турана за неспортивное поведение в матче 32-го тура турецкой лиги с «Сивасспором» (1:1), сообщает пресс-служба клуба.

В этой встрече 31-летний игрок был удален в компенсированное время за атаку на судей. Позже Федерация футбола Турции дисквалифицировала Турана на 16 матчей за толчок бокового судьи, оскорбление главного арбитра и угрозы. Игрока также оштрафовали на 7,7 тысячи евро. Клуб обязал игрока выплатить штраф в размере 250 тысяч евро.

Туран принадлежит «Барселоне», а составе турецкого клуба выступает на правах аренды. Контракт заключен до 2020 года.

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Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Барселона Туран Арда
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