Туран заплатит 250 тысяч за нападение на судей

Состоялся совет директоров «Истанбула», на котором было принято решение о наложении крупного штрафа на полузащитника Арда Турана за неспортивное поведение в матче 32-го тура турецкой лиги с «Сивасспором» (1:1), сообщает пресс-служба клуба.

В этой встрече 31-летний игрок был удален в компенсированное время за атаку на судей. Позже Федерация футбола Турции дисквалифицировала Турана на 16 матчей за толчок бокового судьи, оскорбление главного арбитра и угрозы. Игрока также оштрафовали на 7,7 тысячи евро. Клуб обязал игрока выплатить штраф в размере 250 тысяч евро.

Туран принадлежит «Барселоне», а составе турецкого клуба выступает на правах аренды. Контракт заключен до 2020 года.