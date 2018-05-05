Туран получил красную карточку за атаку судьи в матче против «Сивасспора»

Идиотушка. Сам на мяче споткнулся и судье пошел предъявлять XD правильно барса его сплавила. А когда то тащил атлетико...
Полузащитник турецкого «Истанбула» Арда Туран был удален во время матча 32 тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1). Принадлежащему «Барселоне» футболисту не понравилось решение помощника главного судьи.
Из-за этого хавбек атаковал рефери, толкнув его в грудь. Главный арбитр показал за такую агрессию красную карточку.
Стамбульцы борются за чемпионство.
Arda Turan yan hakemi itiyor ve kırmızı kart görüyor...— Türkiye’den Goller (@TR_Goller) 4 мая 2018 г.
Başakşehir 9 kişi... pic.twitter.com/9CptVFeogK