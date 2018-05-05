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    Туран получил красную карточку за атаку судьи в матче против «Сивасспора»

    Полузащитник турецкого «Истанбула» Арда Туран был удален во время матча 32 тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1). Принадлежащему «Барселоне» футболисту не понравилось решение помощника главного судьи.

    Из-за этого хавбек атаковал рефери, толкнув его в грудь. Главный арбитр показал за такую агрессию красную карточку.

    Стамбульцы борются за чемпионство.

    Источник: Twitter

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    05.05.2018 06:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 5 мая 2018, 15:24

      Идиотушка. Сам на мяче споткнулся и судье пошел предъявлять XD правильно барса его сплавила. А когда то тащил атлетико...

      -1
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      Рейтинг: +100723

      zigbert 5 мая 2018, 14:59

      Поднять руки на судью -это уж слишком.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zigbert 7 мая 2018, 21:08

      Да таких какие судили полуфиналы ЛЧ и вчерашнее классико, убивать надо.На месте.

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 5 мая 2018, 10:38

      Круто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:52

      горячий турецкий парень))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      isbagty 5 мая 2018, 09:34

      Выжил же бедняга после такой "атаки", хотя не понятно нафига вообще Туран к нему полез, на нарушение не похоже, мяч от него ушел...

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > isbagty 5 мая 2018, 10:01

      Мяч он пробросил и мяч уходил на фланг вместе с ним но так как его сбил мяч от падающего на поле руки турана ушел в аут

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 09:31

      Арда Туранный - толчок таранный...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 мая 2018, 09:26

      турки они такие

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 5 мая 2018, 09:18

      правильно судья достал красную. в сезоне 2014 в республиканской лиге мне тоже показали красную за то, что послал судью))) но это было правильно со стороны судьи в любом случае. наша команда несмотря на это выиграла матч 1-2 в гостях

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 08:19

      Арда она и есть орда!

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 07:30

      Псих шоле?

      4
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