Туран получил красную карточку за атаку судьи в матче против «Сивасспора»

Полузащитник турецкого «Истанбула» Арда Туран был удален во время матча 32 тура Суперлиги против «Сивасспора» (1:1). Принадлежащему «Барселоне» футболисту не понравилось решение помощника главного судьи.

Из-за этого хавбек атаковал рефери, толкнув его в грудь. Главный арбитр показал за такую агрессию красную карточку.

Стамбульцы борются за чемпионство.