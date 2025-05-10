Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Сивасспор
€ 600 тыс
Сивасспор
Сивас
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Сайт:
http://www.sivasspor.org.tr
Тренер:
Сервет Четин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
Трансляция
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
«Касымпаша» – «Сивасспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.25
2025.04.18 14:12
Трансляция
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025
2025.04.13 17:50
Трансляция
«Сивасспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 17:50
«Сивасспор» выгнал экс-игрока «Спартака»: футболист прогулял сборы и не отвечал на звонки
2025.01.07 19:14
4
Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»
2024.12.29 10:36
9
Трансляция
«Сивасспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024
2024.12.08 14:50
Бывшая жена Бальде Кейта рассказала, как экс-спартаковец изменял ей с Вандой Нарой
2024.10.09 23:39
4
Муса вернулся в родной клуб спустя 14 лет
2024.10.07 14:59
1
Трансляция
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
2024.09.01 20:35
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
2024.08.12 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
2024.07.17 10:04
6
Трансляция
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
2024.05.05 11:14
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
2024.05.05 10:09
Трансляция
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 10:03
«Сивасспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч 16 тура турецкой Суперлиги, 11 января
2024.01.10 15:22
Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина
2023.10.13 22:40
«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА
2023.05.18 11:46
Фото
Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры
2023.03.17 09:13
5
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
2023.03.04 16:09
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
2023.02.24 15:21
15 родственников тренера «Сивассопора» погибли при землетрясении в Турции
2023.02.07 07:42
1
Президент «Сивасспора» объяснил, почему им не нужен Дзюба
2023.01.04 12:55
4
Стал известен инициатор приглашения Дзюбы в «Сивасспор»
2023.01.04 11:58
3
Агент Селюк высказался о возможном переходе Дзюбы в «Сивасспор»
2023.01.03 19:58
1
Президент «Сивасспора»: «Мы не предлагали Дзюбе контракт. Это неправда»
2023.01.03 17:46
3
1
2
3
Главные новости
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
3
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
7
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+