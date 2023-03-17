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    Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры

    Фанат «Сивасспора» напал на полузащитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.

    Болельщик турецкого клуба выбежал на поле на 90-й минуте после того, как «Фиорентина» забила четвертый мяч в ворота «Сивасспора». Он ударил футболиста итальянского клуба по лицу.

    После матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сообщил, что игроку сломали нос. Позже Бьянко опубликовал в соцсетях фотографию своего лица:

    • В октябре Бьянко исполнилось 20 лет.
    • «Сивасспор» проиграл «Фиорентине» 1:4 и вылетел из еврокубков.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 09:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1467

      Fialet 12 часов назад

      Вот не понимаю, зачем выставлять такую свою фото на всеобщее обозрение? Это же позорище, спортсмену набили рожу. Сидел бы где нибудь, и никому не показывался.

      1
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 14 часов назад

      А вы говорите Fan ID не нужен. Вот какие идиоты ходят на футбольные матчи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      vsolon > BRO_football 11 часов назад

      а с фан айди не дал бы ему в морду....?

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