Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры

Фанат «Сивасспора» напал на полузащитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.

Болельщик турецкого клуба выбежал на поле на 90-й минуте после того, как «Фиорентина» забила четвертый мяч в ворота «Сивасспора». Он ударил футболиста итальянского клуба по лицу.

После матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сообщил, что игроку сломали нос. Позже Бьянко опубликовал в соцсетях фотографию своего лица: