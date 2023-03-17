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  • Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры

Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры

17 марта 2023, 09:13
5

Фанат «Сивасспора» напал на полузащитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.

Болельщик турецкого клуба выбежал на поле на 90-й минуте после того, как «Фиорентина» забила четвертый мяч в ворота «Сивасспора». Он ударил футболиста итальянского клуба по лицу.

После матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сообщил, что игроку сломали нос. Позже Бьянко опубликовал в соцсетях фотографию своего лица:

  • В октябре Бьянко исполнилось 20 лет.
  • «Сивасспор» проиграл «Фиорентине» 1:4 и вылетел из еврокубков.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Сивасспор Бьянко Алессандро
Комментарии (5)
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BRO_football
1679036131
А вы говорите Fan ID не нужен. Вот какие идиоты ходят на футбольные матчи!
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Fialet
1679042681
Вот не понимаю, зачем выставлять такую свою фото на всеобщее обозрение? Это же позорище, спортсмену набили рожу. Сидел бы где нибудь, и никому не показывался.
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