Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры

Вот не понимаю, зачем выставлять такую свою фото на всеобщее обозрение? Это же позорище, спортсмену набили рожу. Сидел бы где нибудь, и никому не показывался.
Фанат «Сивасспора» напал на полузащитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.
Болельщик турецкого клуба выбежал на поле на 90-й минуте после того, как «Фиорентина» забила четвертый мяч в ворота «Сивасспора». Он ударил футболиста итальянского клуба по лицу.
После матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сообщил, что игроку сломали нос. Позже Бьянко опубликовал в соцсетях фотографию своего лица:
- В октябре Бьянко исполнилось 20 лет.
- «Сивасспор» проиграл «Фиорентине» 1:4 и вылетел из еврокубков.