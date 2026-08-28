Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27

Стали известны все 36 команд, которые сыграют в общем этапе Лиги конференций этого сезона.

Жеребьевка турнира пройдет в пятницу, 28 августа, около 15:00 мск.

Первая корзина: «Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).

Вторая корзина: «Мидтьюлланд» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).

Третья корзина: «Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), КуПС (Финляндия), «Твенте» (Нидерланды), «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина), «Сент-Трюйден» (Бельгия).

Четвертая корзина: «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Кайрат» (Казахстан), «Трабзонспор» (Турция), «Университатя» (Румыния).

Пятая корзина: «Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), АГФ, «Нордшелланд» (оба – Дания), «Интер Эскальдес» (Андорра).

Шестая корзина: «Тун» (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Швеция), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).