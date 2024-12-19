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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Хартс
€ 21 млн
Хартс
Эдинбург
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Тайнкасл
Сайт:
http://heartsfc.com/
Тренер:
Вутер Вранкен
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Расписание
Таблица
Трансляция
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Хартс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Хартс» – «Бенфика»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Бенфика» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Бенфика» – «Хартс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Трансляция
«Хартс» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Хартс» – «Штурм»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
26 лет – разница между самым молодым и возрастным игроками ЧМ-2026
2 июня
1
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
Видео
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Трансляция
«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Трансляция
«Динамо» Минск – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 18:35
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
2024.08.16 07:45
«Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля
2024.02.24 11:42
В Госдуме отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву
2023.08.23 22:23
1
Оздоева не пускают в Шотландию – ПАОК подтвердил
2023.08.23 12:08
Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)
2023.08.22 22:45
4
У форварда ЦСКА Гайча есть два варианта продолжения карьеры в Европе
2023.06.29 20:09
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Фото
Капитан «Хартс» может получить дисквалификацию за захват гениталий соперника
2018.10.30 01:01
6
Видео
Капитану «Селтика» наступили шипами на пах в начале матча. Он отыграл встречу без замены
2018.05.07 21:38
3
ШПЛ. «Селтик» проиграл впервые за 69 матчей
2017.12.17 17:29
10
1
2
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