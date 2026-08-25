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«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

25 августа 2026 10:34
Рапид - Хартс
26 авг. 2026, среда 19:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Рапида» с форой (-1)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между венским «Рапидом» и шотландским «Хартс» пройдет 26 августа 2026 года в Вене на стадионе «Альянц-Штадион». Первая встреча в Эдинбурге завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь победитель двухматчевого противостояния определится в Австрии. «Рапид» подходит к ответной игре на фоне феноменальной 15-матчевой беспроигрышной серии и разгромил ГАК со счeтом 8:0 в последнем туре чемпионата. «Хартс», в свою очередь, стабильно забивает, но его оборона регулярно пропускает – в среднем 2,20 мяча за игру. Кто же выйдет в групповой этап – хозяева, которые находятся на пике формы и имеют преимущество домашнего поля, или гости, которые способны удивить своей атакой и уже доказали, что могут забивать «Рапиду»?

Кто победит в матче

«Рапид» находится в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 15 последних матчах, а еe атака демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в одиннадцати последних встречах подряд. Оборона хозяев также действует образцово: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В первом матче с «Хартс» «Рапид» сыграл вничью 2:2 на выезде, показав, что способен забивать на чужом поле. Теперь на «Альянц-Штадион» венцы будут ещe опаснее: в последней игре чемпионата они разгромили ГАК со счeтом 8:0, а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Пайде» (2:0 и 4:1). Домашняя поддержка и победная серия делают «Рапид» безоговорочным фаворитом.

«Хартс» имеет свои сильные стороны, прежде всего в атаке. Шотландцы забивают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,80 гола – солидный показатель. В первом матче они дважды поразили ворота «Рапида» и сумели избежать поражения на своем поле. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно: в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В последнем туре «Хартс» разгромил «Инвернесс» в Кубке лиги (6:2), но пропустил два гола от соперника из низшего дивизиона. В выездных матчах шотландцы также не отличаются надeжностью: в Лиге Европы они уступили «Бенфике» со счeтом 1:6 на выезде. Гостям будет сложно сдержать атакующий натиск «Рапида» на его поле.

Итоговый вывод: «Рапид» является абсолютным фаворитом благодаря феноменальной форме, мощной атаке и надeжной обороне. «Хартс» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Вене. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. «Хартс» дважды забивал на своeм поле, но не смог удержать победу. Текущая форма «Рапида» – 15 матчей без поражений и разгром 8:0 в последнем туре, тогда как «Хартс» стабильно забивает, но пропускает в каждом матче. Домашний фактор и класс хозяев создают серьeзный дисбаланс в пользу австрийского клуба, который должен уверенно пройти в групповой этап.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Рапид
2 : 2
26.08.2026
Хартс
Лига конференций, 4 раунд
Рапид
2 : 2
26.08.2026
Хартс
Лига конференций, 4 раунд
Хартс
2 : 2
20.08.2026
Рапид

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
9
Эркан Кара
ЦФ
10
Petter Nosakhare Dahl
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартс
1
Бо Реус
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
7
Келвин Миллер
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ПЗ
12
Том Рено
ОП
6
Ойсин МакЭнти
ОП
16
Блэйр Спиттал
(К) ЦП
21
James Wilson
ЦФ
10
Клаудиу Брага
ЦФ
15
Josh McPake
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
2
Eaden Roka
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
43
Мулай Хайдара
ЦФ
Хартс
30
Ryan Fulton
ВР
34
Киран Райт
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
78
L. Mendy
ЦП
3
MJ Kamara
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЛФ
11
Ландри Каборе
ЛФ
74
Роджерс Мато
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
29
Сабах Кержота
РФ
2-1-1-5
1
Хедл
38
Хорн
77
Болла
8
18
Зайдль
8
Адамсен
55
Цветкович
6
Ро-Яо
22
Демир
10
4-2-1-3
1
Реус
23
Алтена
7
Миллер
17
Финдлей
5
МакКарт
12
Рено
6
МакЭнти
16
Спиттал
15
10
Брага
21
38
Хорн
20
20
38
Хорн
8
Адамсен
30
30
8
Адамсен
8
21
Шауб
21
Шауб
8
18
Зайдль
7
Тильо
7
Тильо
18
Зайдль
10
15
Вурмбранд
15
Вурмбранд
10
77
Болла
43
Хайдара
43
Хайдара
77
Болла
16
Спиттал
74
Мато
74
Мато
16
Спиттал
12
Рено
22
Магнуссон
22
Магнуссон
12
Рено
17
Финдлей
2
Борхгревинк
2
Борхгревинк
17
Финдлей
10
Брага
78
78
10
Брага
15
29
Кержота
29
Кержота
15
Остались в запасе
Рапид
Хартс
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
2
Eaden Roka
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
19
Сабри Гендуз
ЛФ
30
Ryan Fulton
ВР
34
Киран Райт
ВР
11
Ландри Каборе
ЛФ
3
MJ Kamara
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
2
Eaden Roka
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Остались в запасе
19
Сабри Гендуз
ЛФ
30
Ryan Fulton
ВР
34
Киран Райт
ВР
11
Ландри Каборе
ЛФ
3
MJ Kamara
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Вутер Вранкен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Рапида» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная форма хозяев, их мощная атака и надeжная оборона, а также слабая защита гостей, которые пропускают в среднем более двух мячей за игру, не оставляют сомнений в исходе. «Хартс» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Рапида» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Рапида» с форой (-1) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Рапидом» и «Хартс» состоится 26 августа 2026 года в Вене на стадионе «Альянц-Штадион» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Рапид» – «Хартс»: смотреть онлайн.

1.97
Победа «Рапида» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Хартс Рапид
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