Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между венским «Рапидом» и шотландским «Хартс» пройдет 26 августа 2026 года в Вене на стадионе «Альянц-Штадион». Первая встреча в Эдинбурге завершилась результативной ничьей 2:2, и теперь победитель двухматчевого противостояния определится в Австрии. «Рапид» подходит к ответной игре на фоне феноменальной 15-матчевой беспроигрышной серии и разгромил ГАК со счeтом 8:0 в последнем туре чемпионата. «Хартс», в свою очередь, стабильно забивает, но его оборона регулярно пропускает – в среднем 2,20 мяча за игру. Кто же выйдет в групповой этап – хозяева, которые находятся на пике формы и имеют преимущество домашнего поля, или гости, которые способны удивить своей атакой и уже доказали, что могут забивать «Рапиду»?

Кто победит в матче

«Рапид» находится в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 15 последних матчах, а еe атака демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в одиннадцати последних встречах подряд. Оборона хозяев также действует образцово: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В первом матче с «Хартс» «Рапид» сыграл вничью 2:2 на выезде, показав, что способен забивать на чужом поле. Теперь на «Альянц-Штадион» венцы будут ещe опаснее: в последней игре чемпионата они разгромили ГАК со счeтом 8:0, а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Пайде» (2:0 и 4:1). Домашняя поддержка и победная серия делают «Рапид» безоговорочным фаворитом.

«Хартс» имеет свои сильные стороны, прежде всего в атаке. Шотландцы забивают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,80 гола – солидный показатель. В первом матче они дважды поразили ворота «Рапида» и сумели избежать поражения на своем поле. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно: в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В последнем туре «Хартс» разгромил «Инвернесс» в Кубке лиги (6:2), но пропустил два гола от соперника из низшего дивизиона. В выездных матчах шотландцы также не отличаются надeжностью: в Лиге Европы они уступили «Бенфике» со счeтом 1:6 на выезде. Гостям будет сложно сдержать атакующий натиск «Рапида» на его поле.

Итоговый вывод: «Рапид» является абсолютным фаворитом благодаря феноменальной форме, мощной атаке и надeжной обороне. «Хартс» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Вене. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. «Хартс» дважды забивал на своeм поле, но не смог удержать победу. Текущая форма «Рапида» – 15 матчей без поражений и разгром 8:0 в последнем туре, тогда как «Хартс» стабильно забивает, но пропускает в каждом матче. Домашний фактор и класс хозяев создают серьeзный дисбаланс в пользу австрийского клуба, который должен уверенно пройти в групповой этап.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 2 (100%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 4 раунд Рапид 2 : 2 Хартс Лига конференций, 4 раунд Рапид 2 : 2 Хартс Лига конференций, 4 раунд Хартс 2 : 2 Рапид

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Рапида» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная форма хозяев, их мощная атака и надeжная оборона, а также слабая защита гостей, которые пропускают в среднем более двух мячей за игру, не оставляют сомнений в исходе. «Хартс» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Рапида» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Рапида» с форой (-1) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Рапидом» и «Хартс» состоится 26 августа 2026 года в Вене на стадионе «Альянц-Штадион» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.