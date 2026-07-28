28.07.2026, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хартс
Хартс
4-3-3
1
Шволов
64
18
Милн
6
МакЭнти
3
Кингсли
7
Миллер
23
Алтена
16
Спиттал
89
Кизиридис
19
Гендуз
10
Брага
3-4-1-2
53
Худяков
5
Вальчи
4
Митчелл
4
Горенц-Станкович
43
Хёдль
2
Согло
28
Хайль
39
Вайнхандл
19
Зайдль
17
Влодарчик
14
Джатта
16
Спиттал
12
Рено
12
Рено
16
Спиттал
3
Кингсли
17
Финдлей
17
Финдлей
3
Кингсли
89
Кизиридис
5
МакКарт
5
МакКарт
89
Кизиридис
19
Гендуз
77
Ба-Си
77
Ба-Си
19
Гендуз
2
Согло
23
Малич
23
Малич
2
Согло
39
Вайнхандл
80
Фоссо
80
Фоссо
39
Вайнхандл
4
Горенц-Станкович
40
40
4
Горенц-Станкович
43
Хёдль
15
Мамагеишвили
15
Мамагеишвили
43
Хёдль
17
Влодарчик
26
26
17
Влодарчик
Остались в запасе
Хартс
Штурм
28
Зандер Кларк
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦП
11
Ландри Каборе
ЛФ
29
Сабах Кержота
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
22
Аммар Хелак
ВР
41
Elias Lorenz
ВР
21
Petar Petrović
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦП
11
Ландри Каборе
ЛФ
29
Сабах Кержота
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
41
Elias Lorenz
ВР
21
Petar Petrović
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Фабио Инголич
Статистика матча Хартс - Штурм
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
2
Количество передач
473
268
Сейвы
7
3
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Хартс» против «Штурма», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хартс» – «Штурм»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»