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  • «Хартс» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

«Хартс» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

28 июля, 20:35
Хартс
28.07.2026, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Штурм
64' С. Зайдль 68' Э. Согло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Александер Шволов
ВР
64
Malachi Walcott
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
(К) ЦЗ
18
Гарри Милн
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
7
Келвин Миллер
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЛФ
10
Клаудиу Брага
ЦФ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
2
Эмран Согло
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
14
Сиди Джатта
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
12
Том Рено
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
77
Амаду Ба-Си
ЦП
22
Томас Бент Магнуссон
ЦП
11
Ландри Каборе
ЛФ
29
Сабах Кержота
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Штурм
22
Аммар Хелак
ВР
41
Elias Lorenz
ВР
23
Арьян Малич
ЦЗ
21
Petar Petrović
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
80
Райан Фоссо
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
4-3-3
1
Шволов
64
18
Милн
6
МакЭнти
3
Кингсли
7
Миллер
23
Алтена
16
Спиттал
89
Кизиридис
19
Гендуз
10
Брага
3-4-1-2
53
Худяков
5
Вальчи
4
Митчелл
4
Горенц-Станкович
43
Хёдль
2
Согло
28
Хайль
39
Вайнхандл
19
Зайдль
17
Влодарчик
14
Джатта
16
Спиттал
12
Рено
12
Рено
16
Спиттал
3
Кингсли
17
Финдлей
17
Финдлей
3
Кингсли
89
Кизиридис
5
МакКарт
5
МакКарт
89
Кизиридис
19
Гендуз
77
Ба-Си
77
Ба-Си
19
Гендуз
2
Согло
23
Малич
23
Малич
2
Согло
39
Вайнхандл
80
Фоссо
80
Фоссо
39
Вайнхандл
4
Горенц-Станкович
40
40
4
Горенц-Станкович
43
Хёдль
15
Мамагеишвили
15
Мамагеишвили
43
Хёдль
17
Влодарчик
26
26
17
Влодарчик
Остались в запасе
Хартс
Штурм
28
Зандер Кларк
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦП
11
Ландри Каборе
ЛФ
29
Сабах Кержота
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
22
Аммар Хелак
ВР
41
Elias Lorenz
ВР
21
Petar Petrović
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦП
11
Ландри Каборе
ЛФ
29
Сабах Кержота
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
41
Elias Lorenz
ВР
21
Petar Petrović
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Фабио Инголич
Статистика матча Хартс - Штурм
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
2
Количество передач
473
268
Сейвы
7
3
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Хартс» против «Штурма», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хартс» – «Штурм»

«Хартс» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штурм Хартс
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