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«Хартс» — «Бенфика»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:52
Хартс - Бенфика
13 авг. 2026, четверг 21:45 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Бенфики» с форой (-1,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Хартс» и «Бенфикой» пройдет 13 августа в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл». Хозяева из Шотландии подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (1-6) и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в 10 из 12 последних матчей на своем поле. Гости из Португалии, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они забивают в 21 матче подряд и демонстрируют атакующую мощь, которая пугает любого соперника. Сможет ли шотландский клуб использовать домашнюю поддержку и хотя бы реабилитироваться за разгром, или «Бенфика» вновь покажет свою силу и оформит выход в следующий раунд с общим счетом, который войдет в историю?

Кто победит в матче

В пользу «Хартс» говорит прежде всего их впечатляющая домашняя статистика. Шотландский клуб не проигрывает в 10 из 12 последних матчей на «Тайнкасле», что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака хозяев стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола и забивают в трех последних матчах. В последнем туре чемпионата Шотландии «Хартс» разгромил «Данди Юнайтед» (4-0), что должно придать им уверенности перед ответной игрой. Однако защита команды действует ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола, что против такой атаки, как у «Бенфики», выглядит приговором. В первом матче «Хартс» пропустил шесть мячей, и даже домашний стадион вряд ли сможет полностью компенсировать эту разницу в классе.

«Бенфика» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в феноменальной форме. Португальский гранд забивает в 21 последнем матче подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,80 раза за матч – это выдающийся показатель, который говорит об их атакующей мощи. В первом матче «Бенфика» разгромила «Хартс» со счетом 6-1, продемонстрировав свою доминирующую игру. В чемпионате Португалии команда также на ходу: ничья с «Академику де Визеу» (2-2) не должна вводить в заблуждение, так как это был товарищеский матч. В предыдущих раундах Лиги Европы «Бенфика» также показывала высокую результативность: победа над «Санкт-Галленом» (5-0 и 1-2) подтверждает их статус фаворита. Защита «Бенфики» не идеальна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, но их атакующий потенциал с лихвой компенсирует эти огрехи.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Португальский гранд имеет колоссальное преимущество в классе, опыте и текущей форме. «Хартс» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их уязвимая оборона против мощнейшей атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Бенфика» подтвердит свой статус фаворита и одержит уверенную победу, продолжая свою голевую серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Бенфика» одержала разгромную победу на своем поле со счетом 6-1, что дает португальскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Бенфики» впечатляет: 21 матч с голами, 3,80 гола за игру и уверенные победы в еврокубках. «Хартс» дома стабилен (10 из 12 матчей без поражений), но после такого разгрома им будет сложно психологически настроиться на борьбу. Учитывая разницу в классе и преимущество «Бенфики» в пять мячей, шотландскому клубу остается лишь бороться за престиж.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
Самая крупная ничья
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хартс
1
Бо Ройс
ВР
18
Harry Milne
ЛЗ
6
Oisin McEntee
ЦЗ
17
Стюарт Финдли
ЦЗ
23
Йорди Алтена
ПЗ
89
Александрос Кизиридис
ЛП
16
Блэр Спиттал
ЦП
78
Laurent Mendy
ЦП
7
Келвин Миллер
ПП
11
Пьер Каборе
ЦФ
10
Cláudio Rafael Soares Braga
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
37
Амар Дедич
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
27
Рафа Силва Рафа Силва
ЦП
10
Георгий Судаков
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
5
Энцо Барренечеа
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
4-4-2
1
Ройс
18
Milne
6
McEntee
17
Финдли
23
Алтена
89
Кизиридис
16
Спиттал
78
Mendy
7
Миллер
10
Soares Braga
11
Каборе
4-5-1
24
Соареш
6
Бах
44
Араужо
37
Дедич
26
Даль
27
Рафа Силва
13
Каминьски
18
Баррейро
5
Барренечеа
10
Судаков
14
Павлидис
Остались в запасе
Хартс
Бенфика
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Марку Силва

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бенфики» с форой (-1,5). Португальский гранд находится в феноменальной форме (21 матч с голами, 3,80 гола за игру) и уже разгромил «Хартс» в первом матче (6-1). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в обороне (2,00 пропущенных гола за игру), что против атаки «Бенфики» выглядит критическим недостатком. Ожидаем, что гости подтвердят свой статус фаворита и одержат победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Хартс» и «Бенфикой» состоится 13 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл» и начнется в 21-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Хартс» – «Бенфика»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Бенфики» с форой (-1,5)
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Автор: Орлов Максим
Лига Европы Бенфика Хартс
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