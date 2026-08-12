Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Хартс» и «Бенфикой» пройдет 13 августа в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл». Хозяева из Шотландии подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (1-6) и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в 10 из 12 последних матчей на своем поле. Гости из Португалии, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они забивают в 21 матче подряд и демонстрируют атакующую мощь, которая пугает любого соперника. Сможет ли шотландский клуб использовать домашнюю поддержку и хотя бы реабилитироваться за разгром, или «Бенфика» вновь покажет свою силу и оформит выход в следующий раунд с общим счетом, который войдет в историю?

Кто победит в матче

В пользу «Хартс» говорит прежде всего их впечатляющая домашняя статистика. Шотландский клуб не проигрывает в 10 из 12 последних матчей на «Тайнкасле», что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака хозяев стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола и забивают в трех последних матчах. В последнем туре чемпионата Шотландии «Хартс» разгромил «Данди Юнайтед» (4-0), что должно придать им уверенности перед ответной игрой. Однако защита команды действует ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола, что против такой атаки, как у «Бенфики», выглядит приговором. В первом матче «Хартс» пропустил шесть мячей, и даже домашний стадион вряд ли сможет полностью компенсировать эту разницу в классе.

«Бенфика» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в феноменальной форме. Португальский гранд забивает в 21 последнем матче подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,80 раза за матч – это выдающийся показатель, который говорит об их атакующей мощи. В первом матче «Бенфика» разгромила «Хартс» со счетом 6-1, продемонстрировав свою доминирующую игру. В чемпионате Португалии команда также на ходу: ничья с «Академику де Визеу» (2-2) не должна вводить в заблуждение, так как это был товарищеский матч. В предыдущих раундах Лиги Европы «Бенфика» также показывала высокую результативность: победа над «Санкт-Галленом» (5-0 и 1-2) подтверждает их статус фаворита. Защита «Бенфики» не идеальна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, но их атакующий потенциал с лихвой компенсирует эти огрехи.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Португальский гранд имеет колоссальное преимущество в классе, опыте и текущей форме. «Хартс» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их уязвимая оборона против мощнейшей атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Бенфика» подтвердит свой статус фаворита и одержит уверенную победу, продолжая свою голевую серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Бенфика» одержала разгромную победу на своем поле со счетом 6-1, что дает португальскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Бенфики» впечатляет: 21 матч с голами, 3,80 гола за игру и уверенные победы в еврокубках. «Хартс» дома стабилен (10 из 12 матчей без поражений), но после такого разгрома им будет сложно психологически настроиться на борьбу. Учитывая разницу в классе и преимущество «Бенфики» в пять мячей, шотландскому клубу остается лишь бороться за престиж.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бенфики» с форой (-1,5). Португальский гранд находится в феноменальной форме (21 матч с голами, 3,80 гола за игру) и уже разгромил «Хартс» в первом матче (6-1). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в обороне (2,00 пропущенных гола за игру), что против атаки «Бенфики» выглядит критическим недостатком. Ожидаем, что гости подтвердят свой статус фаворита и одержат победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Хартс» и «Бенфикой» состоится 13 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл» и начнется в 21-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.