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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Марку Силва
Марку Силва
Бенфика
Португалия
12 июля 1977 (49)
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«Бенфика» назначила нового тренера вместо Моуринью
12 июня
«Бенфика» назвала имя нового тренера
10 июня
1
В «Бенфике» нашли замену Моуринью в АПЛ
15 мая
«Бенфика» рассматривает трех тренеров на замену Моуринью
1 мая
1
«Челси» выберет нового тренера из трех кандидатов
28 апреля
1
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
Моуринью может вернуться в АПЛ
2025.09.09 10:06
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Постекоглу
2025.06.07 09:18
«Ювентус» хочет переманить тренера из АПЛ
2025.05.31 00:24
«Тоттенхэм» рассматривает двух тренеров на случай увольнения Постекоглу
2025.03.18 16:08
1
Экс-тренер «Спартака» претендует на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ
2023.05.18 17:36
1
«Челси» рассматривает португальского тренера на замену Поттеру
2023.04.04 07:37
«Тоттенхэм» определил пять кандидатов на замену Конте
2023.03.09 21:20
3
Марку Силва возглавил «Фулхэм». Им интересовался ЦСКА
2021.07.01 22:59
Журналист Скира: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой
2021.06.19 16:29
6
Экс-тренер «Эвертона» Силва может возглавить ЦСКА
2021.06.17 07:21
4
Блан – фаворит на пост главного тренера «Валенсии»
2020.07.06 22:15
С момента ухода Силвы «Эвертон» набрал 11 очков в АПЛ. Больше только у «Ливерпуля»
2019.12.31 09:58
1
АПЛ. «Эвертон» в первом матче после отставки Силвы победил «Челси» и покинул зону вылета
2019.12.07 17:24
8
«Эвертон» объявил об увольнении Марку Силвы
2019.12.05 23:15
2
Мойес может вернуться в «Эвертон»
2019.11.25 10:20
Главный тренер «Эвертона» Силва: «Гомеш отправился в больницу после матча с «Тоттенхэмом»
2019.11.03 23:35
1
Марку Силва – о возвращении Влашича: «Следим за игрой Николы. Когда придет время, мы примем решение»
2019.04.23 06:36
6
Марку Силва: «Зума не увидел, что ему показали вторую желтую»
2019.02.10 00:00
Силва – после поражения от «Тоттенхэма»: «Мы плохо себя чувствуем, так и должно быть»
2018.12.23 21:58
1
«Барселона» не будет продавать Андре Гомеша в «Эвертон»
2018.11.11 14:24
3
Мина готов завтра дебютировать за «Эвертон»
2018.11.02 21:12
1
Тренер «Эвертона» Силва: «Влашич хорошо выступает за ЦСКА. Это наш игрок»
2018.10.06 01:14
5
«Бенфику» может возглавить Марку Силва
2018.03.13 11:30
Уволенный из «Уотфорда» Силва может возглавить «Челси» на срок до конца сезона
2018.02.12 17:16
12
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