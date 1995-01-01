Марку Силва – о возвращении Влашича: «Следим за игрой Николы. Когда придет время, мы примем решение»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва высказался о заинтересованности английского клуба в Николе Влашиче, выступающего на текущий момент за ЦСКА на правах аренды.

– Когда мы общались, мы пришли к четкому выводу, что хотим, чтобы он играл как можно больше и демонстрировал свои качества. Мы отслеживаем его игры, и когда наступит время, примем решение. Мы рады наблюдать его в каждом матче, потому что мы ожидали его роста, все этого хотели, – заявил главный тренер «Эвертона».