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    Марку Силва – о возвращении Влашича: «Следим за игрой Николы. Когда придет время, мы примем решение»

    Главный тренер «Эвертона» Марку Силва высказался о заинтересованности английского клуба в Николе Влашиче, выступающего на текущий момент за ЦСКА на правах аренды.

    – Когда мы общались, мы пришли к четкому выводу, что хотим, чтобы он играл как можно больше и демонстрировал свои качества. Мы отслеживаем его игры, и когда наступит время, примем решение. Мы рады наблюдать его в каждом матче, потому что мы ожидали его роста, все этого хотели, – заявил главный тренер «Эвертона».

    • В нынешнем сезоне Влашич провел 28 матчей в составе армейцев во всех турнирах и забил 8 голов.
    • Влашич арендован ЦСКА до конца сезона.

    Источник: Sportklub

    Sportklub – европейский спортивный канал, который транслируется в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Словении с 2006 года.

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