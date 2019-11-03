Главный тренер «Эвертона» Силва: «Гомеш отправился в больницу после матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва сообщил о том, что полузащитник команды Андре Гомеш отправился в больницу после матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Я не видел эпизод, в котором Гомеш получил травму. Не могу говорить о самом столкновении и прочих вещах. После игры Андре отправился в больницу. Наш медицинский штаб контролирует ситуацию, у них сейчас больше информации, чем у меня.

Давайте подождем, когда ситуация немного прояснится. Конечно, это ужасный момент для нашей команды», – отметил Силва.

На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» (1:1) Хын-Мин Сон нарушил правила на Гомеше.

нарушил правила на Гомеше. В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца