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  • Главный тренер «Эвертона» Силва: «Гомеш отправился в больницу после матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Эвертона» Силва: «Гомеш отправился в больницу после матча с «Тоттенхэмом»

3 ноября 2019, 23:35
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Главный тренер «Эвертона» Марку Силва сообщил о том, что полузащитник команды Андре Гомеш отправился в больницу после матча 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Я не видел эпизод, в котором Гомеш получил травму. Не могу говорить о самом столкновении и прочих вещах. После игры Андре отправился в больницу. Наш медицинский штаб контролирует ситуацию, у них сейчас больше информации, чем у меня.

Давайте подождем, когда ситуация немного прояснится. Конечно, это ужасный момент для нашей команды», – отметил Силва.

  • На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» (1:1) Хын-Мин Сон нарушил правила на Гомеше.
  • В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Эвертон Гомеш Андре Силва Марку
Комментарии (1)
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Maxi_7
1572830199
Интересно, он дебил или да..... ясное дело, что он не в гольф поехал играть.....
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