Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца

В матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

На 79-й минуте нападающий лондонцев Хын-Мин Сон нарушил правила на полузащитнике хозяев Андре Гомеше. В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

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Корейский нападающий расплакался после того, как увидел травму Гомеша. За нарушение правил арбитр показал Сону прямую красную карточку.

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АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном», пропустив на 97-й минуте