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  • Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца

Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца

3 ноября 2019, 21:53
8

В матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

На 79-й минуте нападающий лондонцев Хын-Мин Сон нарушил правила на полузащитнике хозяев Андре Гомеше. В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Корейский нападающий расплакался после того, как увидел травму Гомеша. За нарушение правил арбитр показал Сону прямую красную карточку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном», пропустив на 97-й минуте

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Сон Хын-Мин Гомеш Андре
Комментарии (8)
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ufos73
1572808623
А был бы Вилков, еще бы и свободный удар в пользу Эвертона назначили...
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Санёк 17
1572808753
Да какой ужас, прощай карьера,этому португалцу не как не везёт, здоровья игроку ..
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spam2009
1572809871
Парню только здоровья и удачи
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DyadyaWel
1572810006
Ужасная травма в казалось бы простом эпизоде. Гомешу здоровья, а Сону сил перенести эту ношу.
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Зенит77
1572830304
Да ерунда какая то , вот у Облякова травма, я расплакался... Прямую красную ??? Дела, вона как... А я думал только как в страшном случая с Обляковым дают
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3емлянин
1572831440
Жестоко!!!
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