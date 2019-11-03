Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца

В матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

На 79-й минуте нападающий лондонцев Хын-Мин Сон нарушил правила на полузащитнике хозяев Андре Гомеше. В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

twit text — Aliramma (@ramadan_aly8) November 3, 2019

Корейский нападающий расплакался после того, как увидел травму Гомеша. За нарушение правил арбитр показал Сону прямую красную карточку.

twit text — 433 (@official433) November 3, 2019

АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном», пропустив на 97-й минуте