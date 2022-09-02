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Коламбус
Андре Гомеш
€ 3 млн
Андре Гомеш
Коламбус
30 июля 1993 (33), Грижо
#20 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Португалия
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Фото
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
Фото
«Лилль» усилился экс-полузащитником «Барселоны»
2022.09.02 02:54
Чемпион Евро-2016 Гомеш забил за «Эвертон» впервые за 3 года
2022.01.08 21:46
Гомеш, получивший перелом ноги, может вернуться на поле до конца сезона
2019.11.07 21:15
Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена
2019.11.05 20:25
14
Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы
2019.11.05 19:40
1
«Тоттенхэм» нанял психолога Сону после его фола на Гомеше в игре с «Эвертоном»
2019.11.05 06:04
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Хын-Мин Сона за фол на Гомеше
2019.11.05 00:51
4
Операция на сломанной лодыжке Андре Гомеша прошла успешно
2019.11.04 18:44
3
Каррагер – об удалении Сона за фол на Гомеше: «Это однозначно не красная»
2019.11.04 10:34
2
Андре Гомеш получил перелом костей правой лодыжки
2019.11.04 08:53
3
«Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги
2019.11.04 06:41
1
Главный тренер «Эвертона» Силва: «Гомеш отправился в больницу после матча с «Тоттенхэмом»
2019.11.03 23:35
1
Алли – о травме Гомеша: «Сон не может поднять голову. Он до сих пор плачет»
2019.11.03 22:28
2
Фото
Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца
2019.11.03 21:53
8
«Эвертон» выкупил Андре Гомеша у «Барселоны»
2019.06.25 22:52
3
The Telegraph: «Эвертон» планирует выкупить Андре Гомеша у «Барселоны»
2019.06.06 00:20
1
«Тоттенхэм» встретился с агентами Гомеша. Лондонцы предложат «Барселоне» за хавбека 30 миллионов
2019.05.11 16:14
3
«Барселона» оценила Гомеша в 20 миллионов
2019.04.25 07:56
3
Фото
Полузащитник «Эвертона» Гомеш дисквалифицирован на 3 матча
2019.04.16 20:41
1
«Тоттенхэм» готов предложить 30 миллионов за Андре Гомеша
2019.04.06 08:21
4
«Барселона» рассчитывает заработать на летних трансферах 250-300 миллионов
2019.04.04 10:38
12
В «Эвертоне» уверены, что Гомеш останется в команде после срока аренды
2018.12.05 00:28
1
«Барселона» не будет продавать Андре Гомеша в «Эвертон»
2018.11.11 14:24
3
Мина и Гомеш могут дебютировать за «Эвертон» в воскресенье
2018.10.18 19:27
1
Фото
Мина и Гомеш перешли из «Барселоны» в «Эвертон»
2018.08.09 22:06
7
«Барселона» и «Эвертон» согласовали трансфер Андре Гомеша
2018.08.09 19:29
Мина и Гомеш проходят медосмотр в «Эвертоне»
2018.08.09 16:26
2
«Барселона» предложила за Погба 50 миллионов, Мину и Андре Гомеша. «МЮ» отказался
2018.08.06 23:16
8
«Барселона» потеряла Андре Гомеша на 2 месяца, Дениса Суареса – на 3 недели
2018.07.30 06:43
4
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