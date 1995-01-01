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    Полузащитник «Эвертона» Гомеш дисквалифицирован на 3 матча

    Федерация футбола Англии отстранила полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша от участия в трех матчах чемпионата.

    В концовке игры 34-го тура против «Фулхэма» (0:2) хавбек наступил на ногу форварду Александару Митровичу.

    25-летний португалец пропустит встречи с «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Игрок сможет сыграть в заключительном матче сезона против «Тоттенхэма».

    • Гомеш арендован у «Барселоны» сроком до конца сезона.
    • В 28 играх всех турниров забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
    • В декабре сообщалось, что игрок останется в клубе после истечения срока аренды.

    Источник: BBC

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