Полузащитник «Эвертона» Гомеш дисквалифицирован на 3 матча

Федерация футбола Англии отстранила полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша от участия в трех матчах чемпионата.

В концовке игры 34-го тура против «Фулхэма» (0:2) хавбек наступил на ногу форварду Александару Митровичу.

25-летний португалец пропустит встречи с «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Игрок сможет сыграть в заключительном матче сезона против «Тоттенхэма».