Полузащитник «Эвертона» Гомеш дисквалифицирован на 3 матча

Федерация футбола Англии отстранила полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша от участия в трех матчах чемпионата.
В концовке игры 34-го тура против «Фулхэма» (0:2) хавбек наступил на ногу форварду Александару Митровичу.
25-летний португалец пропустит встречи с «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Игрок сможет сыграть в заключительном матче сезона против «Тоттенхэма».
- Гомеш арендован у «Барселоны» сроком до конца сезона.
- В 28 играх всех турниров забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- В декабре сообщалось, что игрок останется в клубе после истечения срока аренды.