В «Эвертоне» уверены, что Гомеш останется в команде после срока аренды

«Эвертон» намерен выкупить полузащитника Андре Гомеша у «Барселоны». Сейчас португалец выступает в Англии на правах аренды.

Ранее «Бомбардир» писал, что каталонцы не готовы продавать права на футболиста. Однако руководители ливерпульского клуба уверены в реализации своего трансферного желания, пишет Football Espana.

В текущем сезоне АПЛ Гомеш выходил на поле в шести матчах.