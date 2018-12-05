Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Эвертоне» уверены, что Гомеш останется в команде после срока аренды

    В «Эвертоне» уверены, что Гомеш останется в команде после срока аренды

    «Эвертон» намерен выкупить полузащитника Андре Гомеша у «Барселоны». Сейчас португалец выступает в Англии на правах аренды.

    Ранее «Бомбардир» писал, что каталонцы не готовы продавать права на футболиста. Однако руководители ливерпульского клуба уверены в реализации своего трансферного желания, пишет Football Espana.

    В текущем сезоне АПЛ Гомеш выходил на поле в шести матчах.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2018 00:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 декабря 2018, 07:07

      алё, Бартомеу, вы чё, продавайте его нафиг, если есть желающие. В Барсе он своё уже отыграл, как и Алькасер. Если им в Эвертоне довольны, значит хорошо. Пусть все будут в плюсе. Вернуть его обратно - это не вариант, будет та же песня опять.
      Смотрел обзор дерби с Ливерпулем - Гомеш с 2 метров пробивая по пустым воротам попал во вратаря. Алисон молодец, конечно, и позиция не самая простая, но это типичный Гомеш, совсем не единичный случай.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 