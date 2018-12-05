В «Эвертоне» уверены, что Гомеш останется в команде после срока аренды

алё, Бартомеу, вы чё, продавайте его нафиг, если есть желающие. В Барсе он своё уже отыграл, как и Алькасер. Если им в Эвертоне довольны, значит хорошо. Пусть все будут в плюсе. Вернуть его обратно - это не вариант, будет та же песня опять.
Смотрел обзор дерби с Ливерпулем - Гомеш с 2 метров пробивая по пустым воротам попал во вратаря. Алисон молодец, конечно, и позиция не самая простая, но это типичный Гомеш, совсем не единичный случай.
«Эвертон» намерен выкупить полузащитника Андре Гомеша у «Барселоны». Сейчас португалец выступает в Англии на правах аренды.
Ранее «Бомбардир» писал, что каталонцы не готовы продавать права на футболиста. Однако руководители ливерпульского клуба уверены в реализации своего трансферного желания, пишет Football Espana.
В текущем сезоне АПЛ Гомеш выходил на поле в шести матчах.