«Барселона» не будет продавать Андре Гомеша в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о том, будет ли клуб выкупать арендованных игроков.

«Если можно купить игроков с самого начала, то лучше сделать это. Вы знаете, что такое рынок.

«Барселона» не хотела даже обсуждать продажу Андре Гомеша. С Зума было то же самое. Для нас аренда была хорошим вариантом», – сказал Силва.

«Эвертон» арендовал Гомеша в летнее трансферное окно у «Барселоны». В текущем сезона АПЛ он сыграл в трех матчах.