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    «Барселона» не будет продавать Андре Гомеша в «Эвертон»

    Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о том, будет ли клуб выкупать арендованных игроков.

    «Если можно купить игроков с самого начала, то лучше сделать это. Вы знаете, что такое рынок.

    «Барселона» не хотела даже обсуждать продажу Андре Гомеша. С Зума было то же самое. Для нас аренда была хорошим вариантом», – сказал Силва.

    «Эвертон» арендовал Гомеша в летнее трансферное окно у «Барселоны». В текущем сезона АПЛ он сыграл в трех матчах.

    Источник: Liverpool Echo

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    11.11.2018 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 ноября 2018, 21:07

      Можете продолжать его мариновать, а можно и засолить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 ноября 2018, 15:06

      Не Барселона не будет продавать,а Эвертон не собирается его покупать.это португальское дарование от которого проблема избавиться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 11 ноября 2018, 14:52

      Гомер

      0
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