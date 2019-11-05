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  • «Тоттенхэм» нанял психолога Сону после его фола на Гомеше в игре с «Эвертоном»

«Тоттенхэм» нанял психолога Сону после его фола на Гомеше в игре с «Эвертоном»

5 ноября 2019, 06:04

В 11 туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Во втором тайме форвард лондонцев Хын-Мин Сон сфолил на полузащитнике Андре Гомеше, в результате чего португалец получил перелом, а кореец – красную карточку.

Эпизод отразился на психике Сона – он сожалеет о случившемся. Клуб уже нанял психолога. Кореец после нанесения травмы Гомешу плакал.

  • В результате подката Сона стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение.
  • По итогам медобследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки.
  • В понедельник хавбека прооперировали.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Эвертон Тоттенхэм Сон Хын-Мин Гомеш Андре
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