«Тоттенхэм» нанял психолога Сону после его фола на Гомеше в игре с «Эвертоном»

В 11 туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Во втором тайме форвард лондонцев Хын-Мин Сон сфолил на полузащитнике Андре Гомеше, в результате чего португалец получил перелом, а кореец – красную карточку.

Эпизод отразился на психике Сона – он сожалеет о случившемся. Клуб уже нанял психолога. Кореец после нанесения травмы Гомешу плакал.