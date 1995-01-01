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    «Тоттенхэм» нанял психолога Сону после его фола на Гомеше в игре с «Эвертоном»

    В 11 туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Во втором тайме форвард лондонцев Хын-Мин Сон сфолил на полузащитнике Андре Гомеше, в результате чего португалец получил перелом, а кореец – красную карточку.

    Эпизод отразился на психике Сона – он сожалеет о случившемся. Клуб уже нанял психолога. Кореец после нанесения травмы Гомешу плакал.

    • В результате подката Сона стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение.
    • По итогам медобследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки.
    • В понедельник хавбека прооперировали.

    Источник: телеграм-канал «ПрожекторПеревертайло»

    Канал ведет комментатор «Силы ТВ» Артем Борисов. Количество подписчиков - более 1,1 тысячи.

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