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  • Алли – о травме Гомеша: «Сон не может поднять голову. Он до сих пор плачет»

Алли – о травме Гомеша: «Сон не может поднять голову. Он до сих пор плачет»

3 ноября 2019, 22:28
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал об эмоциональном состоянии своего партнера по команде Хын-Мин Сона после того, как корейский нападающий случайно нанес тяжелую травму хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу.

«Сложно смотреть на такое. Желаю Гомешу всего наилучшего. Сон даже не может поднять голову после матча. Он до сих пор плачет, его слезы повсюду. Никогда не хочешь видеть подобные травмы», – сказал Алли.

  • На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» (1:1) Сон нарушил правила на Гомеше.
  • В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Сон Хын-Мин Гомеш Андре Алли Деле
Комментарии (2)
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Агасфер
1572810841
А можно.я проявлю сострадание к травмированному Гомешу,а не к чувствительному Сону??? "Пускай она поплачет,ей ничего не значит...".
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