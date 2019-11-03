Алли – о травме Гомеша: «Сон не может поднять голову. Он до сих пор плачет»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал об эмоциональном состоянии своего партнера по команде Хын-Мин Сона после того, как корейский нападающий случайно нанес тяжелую травму хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу.

«Сложно смотреть на такое. Желаю Гомешу всего наилучшего. Сон даже не может поднять голову после матча. Он до сих пор плачет, его слезы повсюду. Никогда не хочешь видеть подобные травмы», – сказал Алли.

На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» (1:1) Сон нарушил правила на Гомеше.

В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, что свидетельствует о вероятном переломе голеностопа.

Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца