Андре Гомеш получил перелом костей правой лодыжки

«Эвертон» объявил диагноз полузащитника Андре Гомеша, получившего травму во время воскресного матча против «Тоттенхэма».
«Эвертон» может подтвердить, что Гомешу предстоит операция на травмированной лодыжке. После того, как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды «Эвертона». После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки», – говорится в заявлении клуба.
- 26-летний португалец получил травму в результате фола Хын-Мин Сона, за что корейца удалили с поля.
- Минувшим летом «Эвертон» выкупил игрока у «Барселоны» за 25 миллионов евро.
- Гомеш в текущем сезоне провел девять матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: Официальный сайт «Эвертона»