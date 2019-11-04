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Андре Гомеш получил перелом костей правой лодыжки

4 ноября 2019, 08:53
3

«Эвертон» объявил диагноз полузащитника Андре Гомеша, получившего травму во время воскресного матча против «Тоттенхэма».

«Эвертон» может подтвердить, что Гомешу предстоит операция на травмированной лодыжке. После того, как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды «Эвертона». После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки», – говорится в заявлении клуба.

  • 26-летний португалец получил травму в результате фола Хын-Мин Сона, за что корейца удалили с поля.
  • Минувшим летом «Эвертон» выкупил игрока у «Барселоны» за 25 миллионов евро.
  • Гомеш в текущем сезоне провел девять матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: Официальный сайт «Эвертона»
Англия. Премьер-лига Эвертон Гомеш Андре
Комментарии (3)
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BlackMurder
1572849071
Скорейшего выздоровления
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alteper
1572857258
Выздоравливай Андре
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Russia 2010
1572874957
Жесть
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