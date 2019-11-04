Андре Гомеш получил перелом костей правой лодыжки

«Эвертон» объявил диагноз полузащитника Андре Гомеша, получившего травму во время воскресного матча против «Тоттенхэма».

«Эвертон» может подтвердить, что Гомешу предстоит операция на травмированной лодыжке. После того, как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды «Эвертона». После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки», – говорится в заявлении клуба.