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Операция на сломанной лодыжке Андре Гомеша прошла успешно

4 ноября 2019, 18:44
3

«Эвертон» сообщил об успешной операции на лодыжке полузащитника Андре Гомеша.

«Андре Гомешу сегодня была сделана операция на правой лодыжке, которую он сломал. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Португалец, получивший травму во вчерашнем матче с «Тоттенхэмом», проведет некоторое время в больнице, прежде чем вернется в расположение клуба, чтобы начать реабилитацию под присмотром медицинского штаба клуба. Ожидается, что 26-летний хавбек сможет полностью восстановиться.

От имени Андре клуб хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Эвертона» и всю футбольную общественность за поддержку, полученную после вчерашнего матча», – говорится в заявлении на сайте «Эвертона».

  • 26-летний португалец получил травму в результате фола Хын-Мин Сона, за что корейца удалили с поля.
  • Минувшим летом «Эвертон» выкупил игрока у «Барселоны» за 25 миллионов евро.
  • Гомеш в текущем сезоне провел девять матчей, результативными действиями не отличался.

Андре Гомеш получил перелом костей правой лодыжки

Источник: Официальный сайт «Эвертона»
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Сон Хын-Мин Гомеш Андре
Комментарии (3)
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serg14111980
1572886259
судя по видео он приземлился не удачно , а не от удара соперника
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ArReal
1572889141
Здоровья парню-страшная травма!
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