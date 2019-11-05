Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена

Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов. Судья Мартин Аткинсон сначала показал Сону желтую карточку, но затем изменил решение и удалил нападающего лондонцев с поля.