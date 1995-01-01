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    Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена

    Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

    На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов. Судья Мартин Аткинсон сначала показал Сону желтую карточку, но затем изменил решение и удалил нападающего лондонцев с поля.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +214

      Горкин Блеванов 26 минут назад

      что и требовалось доказать, только для клоунов из Химок фол Азмуна это красная карточка...

      0
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      Рейтинг: +37342

      ROSTOV SUPER 42 минуты назад

      У нас тоже" долго и тщательно" изучали фолы Азмуна с ЦСКА и пришли к мнению , что их не было ( фолов ) !

      2
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      Рейтинг: +1145

      geroin161 57 минут назад

      Расскаился, и судьи ему поверили?

      0
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      Рейтинг: +131

      DyadyaWel > geroin161 52 минуты назад

      Этот эпизод разглядывали под микроскопом, после случившегося, поэтому никакие раскаяния думаю в расчет не брали. Там просто фол на жёлтую.

      1
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      Рейтинг: +5019

      ilichkadr > geroin161 51 минуту назад

      Надо читать правила и усё будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +10999

      Alimpasha 1 час назад

      А почему отменили,он что, его должен был насмерть убить?

      -1
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      Рейтинг: +2835

      InterMilLano1908 > Alimpasha 1 час назад

      Фол то там на желтую, то что последствия такие как сказал Егоров "Бывает"

      2
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      Рейтинг: +131

      DyadyaWel > Alimpasha 57 минут назад

      Подобных подкатов за игру в АПЛ штук 20 за игру, но стечению обстоятельств всё вылилось в ужасную травму. Хотя как правильно рассудили фол тянул лишь на жёлтую. Если за такие стыки будут давать красные- команды будут доигрывать без 2-3х игроков каждый матч.

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      Рейтинг: +2997

      AtticusFinch > Alimpasha 34 минуты назад

      Да потому, что не он ногу сломал , а Орье - когда упал на него сверху после фола Сона!Это сразу было видно ещё на видео!

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