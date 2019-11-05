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Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена

5 ноября 2019, 20:25
14

Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов. Судья Мартин Аткинсон сначала показал Сону желтую карточку, но затем изменил решение и удалил нападающего лондонцев с поля.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Сон Хын-Мин Гомеш Андре
Комментарии (14)
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geroin161
1572975934
Расскаился, и судьи ему поверили?
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ROSTOV SUPER
1572976837
У нас тоже" долго и тщательно" изучали фолы Азмуна с ЦСКА и пришли к мнению , что их не было ( фолов ) !
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Горкин Блеванов
1572977795
что и требовалось доказать, только для клоунов из Химок фол Азмуна это красная карточка...
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ivanthebest
1572987938
Что за бред??? Игрок покинул поле с жесточайшей травмой. Не важно, умышленный фол был или не умышленный, слабый подкат или нет. Есть последствия в виде травмы у игрока, по всем канонам это красная и дисквал на несколько матчей. Что за двойные стандарты?
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general.lizyukov
1572989537
И даже жёлтую не дали?
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FanatSerj
1573044941
Это же АПЛ, нормуль, не оторвал же ногу полностью, а так еще срастется....может быть.
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BellatrixBlack
1573130137
это АПЛ детка. дисциплинарный комитет все рассматривает тщательно. последствия фола жестокие. но сам фол не тянет на красную. давайте вспомним все трагедии на поле? как погибали люди от сердечных приступов и давайте еще скажем, что приступ случился из-за столкновения в единоборстве и посадим того, с кем он крайний раз коснулся? ну бред же просто несчастный случай, умышленного причинения вреда не было. попытка игры в мяч. не было ситуации что он шел на этот фол умышленно, зная что в мяч сыграть уже никак не сможет. крч, че спорить то? там явно никто никому не сосал, чтобы его не дисали, факт
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