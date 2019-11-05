Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

«После успешной операции Андре Гомеш был выписан из больницы и продолжит реабилитацию под наблюдением нашей медицинской команды», – гласит сообщение пресс-службы «Эвертона».