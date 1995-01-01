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    Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы

    Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

    «После успешной операции Андре Гомеш был выписан из больницы и продолжит реабилитацию под наблюдением нашей медицинской команды», – гласит сообщение пресс-службы «Эвертона».

    Источник: твиттер «Эвертона»

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