Гомеш, получивший перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом», выписан из больницы

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.
«После успешной операции Андре Гомеш был выписан из больницы и продолжит реабилитацию под наблюдением нашей медицинской команды», – гласит сообщение пресс-службы «Эвертона».
- На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» нападающий лондонцев Хын-Мин Сон нарушил правила на Гомеше.
- В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение.
- У Гомеша был диагностирован перелом костей правой лодыжки.
Источник: твиттер «Эвертона»