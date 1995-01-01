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    Каррагер – об удалении Сона за фол на Гомеше: «Это однозначно не красная»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал об инциденте на 79-й минуте матча 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».

    • Хын-Мин Сон нарушил правила на Андре Гомеше.
    • В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение.
    • По итогам медобследования ему диагностировали перелом костей правой лодыжки.

    «Это однозначно не красная. За что давать удаление? По такой логике любое противоборство подвергает игрока опасности. Я думаю о будущем игры. Любой футболист, который вступает в единоборство, зная, что не успевает к мячу, будет получать красную. Думаю, что это следующий шаг в развитии футбола. Хотя некоторые люди могут с этим не согласиться», – сказал Каррагер.

    Источник: Daily Mail

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