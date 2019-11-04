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  • Каррагер – об удалении Сона за фол на Гомеше: «Это однозначно не красная»

Каррагер – об удалении Сона за фол на Гомеше: «Это однозначно не красная»

4 ноября 2019, 10:34
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Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал об инциденте на 79-й минуте матча 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».

  • Хын-Мин Сон нарушил правила на Андре Гомеше.
  • В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение.
  • По итогам медобследования ему диагностировали перелом костей правой лодыжки.

«Это однозначно не красная. За что давать удаление? По такой логике любое противоборство подвергает игрока опасности. Я думаю о будущем игры. Любой футболист, который вступает в единоборство, зная, что не успевает к мячу, будет получать красную. Думаю, что это следующий шаг в развитии футбола. Хотя некоторые люди могут с этим не согласиться», – сказал Каррагер.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Каррагер Джейми Сон Хын-Мин Гомеш Андре
Комментарии (2)
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DyadyaWel
1572873705
Арбитр явно хотел дать жёлтую, но увидев последствия этого столкновения дал красную. Хотя тем самым помог Сону, который явно был не в состоянии продолжать матч.
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Russia 2010
1572874807
В том то и дело, что один может завершить карьеру, команда теряет ещё одну замену, если она вабще есть, а второй как ни в чём не бывало продолжит играть на поле.И как это называется, где справедливость?!
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