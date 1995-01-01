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    «Барселона» рассчитывает заработать на летних трансферах 250-300 миллионов

    «Барселона» хочет устроить серьезную чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

    По информации источника, каталонский клуб могут покинуть сразу восемь футболистов, на продаже которых планируется заработать от 250 до 300 миллионов евро.

    Речь идет о вратаре Яспере Силлессене, защитнике Самуэле Умтити, хавбеках Иване Ракитиче, Филиппе Коутиньо, Рафинье Алькантаре, Андре Гомеше и Денисе Суаресе, а также вингере Малкоме.

    Вырученные средства «Барселона» намерена потратить на покупку Матейса де Лигта, Луки Йовича и Антуана Гризманна.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +665

      SarJr 39 минут назад

      Они половины от этой суммы не заработают кажется. Там ничего стоящего нет ( не считая умтити и ракитича, которых отпускать вообще никак не хочется)

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      Рейтинг: +393

      de bruyne 1 час назад

      Умтити будет ошибкой если продадут

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      Рейтинг: +2381

      dinar7777dinar > de bruyne 52 минуты назад

      да умтити не продадут !! вообще тут под уход суарес рафинья гомеш !! нахрен нужен гризман . а йовича брать он еще будет сыроват для суперклуба ! де лигт важнейшая покупка. ваньку тоже не надо продавать.

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      Рейтинг: +378

      A-Den 2 часа назад

      Если так, то найти покупателя для ряда игроков будет весьма и весьма проблематично.
      Андре Гомеш и Денис Суарес скорее всего останутся в арендованных командах. Насколько я знаю там сумма выкупа была нормальная. Коутиньо можно сбагрить к другу в ПСЖ (вроде шли слухи, что Неймар его требует). У Манчестер Юнайтед и Баварии тоже скорее всего будет перестройка летом. Там понадобятся хорошие защитники, можно Умтити туда пристроить. Малкома, как мне кажется, можно уже сейчас хорошо продать в Китай, а Силлесена использовать как дополнение к де Лигту или отдать в чемпионат Турции. Рафинья Алькантара таким же способом, но уже вместо Лука Йовича.
      Раскидал)

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      Рейтинг: +2381

      dinar7777dinar > A-Den 51 минуту назад

      малкома любой итальнский клуб италии урвет. парень хорош и 35-40 за него отстугнут в легкую. просто при живых суаресе месси дембеле не поиграть в барсе ему .

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      Рейтинг: +378

      A-Den > dinar7777dinar 48 минут назад

      Да хоть в Баварию. Там он изящно впишется вместо вечно старых Роббена и Рибери

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