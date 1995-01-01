«Барселона» рассчитывает заработать на летних трансферах 250-300 миллионов

«Барселона» хочет устроить серьезную чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб могут покинуть сразу восемь футболистов, на продаже которых планируется заработать от 250 до 300 миллионов евро.

Речь идет о вратаре Яспере Силлессене, защитнике Самуэле Умтити, хавбеках Иване Ракитиче, Филиппе Коутиньо, Рафинье Алькантаре, Андре Гомеше и Денисе Суаресе, а также вингере Малкоме.

Вырученные средства «Барселона» намерена потратить на покупку Матейса де Лигта, Луки Йовича и Антуана Гризманна.