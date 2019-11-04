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  • «Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги

«Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги

4 ноября 2019, 06:41
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Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на травму полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который, вероятно, сломал ногу во время воскресного матча против «Тоттенхэма».

«Мы огорчены ужасной травмой Андре Гомеша. Желаем скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

  • Гомеш выступал за «Барсу» с 2016 по 2018 год.
  • «Эвертон» арендовал хавбека летом 2018-го, а через год выкупил за 25 миллионов евро.
  • 26-летний португалец получил травму в результате фола Хын-Мин Сона, за что корейца удалили с поля.

Источник: Официальный твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Эвертон Гомеш Андре
Комментарии (1)
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ARSteven89
1572848673
Подозрение? Вероятно? Вы видели матч??? Уже сейчас можно сказать, что Андре Гомеш проезжает мимо Евро-2020...
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