«Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на травму полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который, вероятно, сломал ногу во время воскресного матча против «Тоттенхэма».

«Мы огорчены ужасной травмой Андре Гомеша. Желаем скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.