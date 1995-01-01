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    «Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги

    Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на травму полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который, вероятно, сломал ногу во время воскресного матча против «Тоттенхэма».

    «Мы огорчены ужасной травмой Андре Гомеша. Желаем скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

    • Гомеш выступал за «Барсу» с 2016 по 2018 год.
    • «Эвертон» арендовал хавбека летом 2018-го, а через год выкупил за 25 миллионов евро.
    • 26-летний португалец получил травму в результате фола Хын-Мин Сона, за что корейца удалили с поля.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 06:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +470

      ARSteven89 39 минут назад

      Подозрение? Вероятно? Вы видели матч??? Уже сейчас можно сказать, что Андре Гомеш проезжает мимо Евро-2020...

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