«Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на травму полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который, вероятно, сломал ногу во время воскресного матча против «Тоттенхэма».
«Мы огорчены ужасной травмой Андре Гомеша. Желаем скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
- Гомеш выступал за «Барсу» с 2016 по 2018 год.
- «Эвертон» арендовал хавбека летом 2018-го, а через год выкупил за 25 миллионов евро.
- 26-летний португалец получил травму в результате фола Хын-Мин Сона, за что корейца удалили с поля.
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»