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  • Гомеш, получивший перелом ноги, может вернуться на поле до конца сезона

Гомеш, получивший перелом ноги, может вернуться на поле до конца сезона

7 ноября 2019, 21:15

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может вернуться на поле до конца текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Марку Силва.

«Это выглядело как действительно серьезная травма. Но это уже в прошлом. Мы надеемся, что сможем увидеть Гомеша на поле до конца этого сезона. Но это не точно», – отметил Силва.

  • На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» нападающий лондонцев Хын-Мин Сон нарушил правила на Гомеше.
  • В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение.
  • У Гомеша был диагностирован перелом костей правой лодыжки.
  • Игроку была проведена операция. Португалец уже выписан из больницы.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Эвертон Гомеш Андре
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