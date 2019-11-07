Гомеш, получивший перелом ноги, может вернуться на поле до конца сезона

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может вернуться на поле до конца текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Марку Силва.
«Это выглядело как действительно серьезная травма. Но это уже в прошлом. Мы надеемся, что сможем увидеть Гомеша на поле до конца этого сезона. Но это не точно», – отметил Силва.
- На 79-й минуте матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» нападающий лондонцев Хын-Мин Сон нарушил правила на Гомеше.
- В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение.
- У Гомеша был диагностирован перелом костей правой лодыжки.
- Игроку была проведена операция. Португалец уже выписан из больницы.
Источник: ESPN