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    The Telegraph: «Эвертон» планирует выкупить Андре Гомеша у «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может остаться в «Эвертоне». Прошедший сезон игрок провел в аренде в английском клубе. По информации The Telegraph, «Эвертон» планирует выкупить игрока.

    Ожидается, что сумма выкупа составит менее 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Игрок хочет перейти в клуб из Лондона. Сообщается, что он отклонил предложение «Вест Хэма». Ранее футболистом интересовался «Тоттенхэм», но сейчас лондонский клуб не заинтересован в трансфере.

    • В прошедшем сезоне АПЛ Гомеш сыграл в 27 матчах и забил один гол.
    • Его контракт с «Барселоной» действует до 2021 года.

    Источник: The Telegraph

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