The Telegraph: «Эвертон» планирует выкупить Андре Гомеша у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может остаться в «Эвертоне». Прошедший сезон игрок провел в аренде в английском клубе. По информации The Telegraph, «Эвертон» планирует выкупить игрока.

Ожидается, что сумма выкупа составит менее 30 миллионов фунтов стерлингов.

Игрок хочет перейти в клуб из Лондона. Сообщается, что он отклонил предложение «Вест Хэма». Ранее футболистом интересовался «Тоттенхэм», но сейчас лондонский клуб не заинтересован в трансфере.