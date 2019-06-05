The Telegraph: «Эвертон» планирует выкупить Андре Гомеша у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может остаться в «Эвертоне». Прошедший сезон игрок провел в аренде в английском клубе. По информации The Telegraph, «Эвертон» планирует выкупить игрока.
Ожидается, что сумма выкупа составит менее 30 миллионов фунтов стерлингов.
Игрок хочет перейти в клуб из Лондона. Сообщается, что он отклонил предложение «Вест Хэма». Ранее футболистом интересовался «Тоттенхэм», но сейчас лондонский клуб не заинтересован в трансфере.
- В прошедшем сезоне АПЛ Гомеш сыграл в 27 матчах и забил один гол.
- Его контракт с «Барселоной» действует до 2021 года.