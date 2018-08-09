Мина и Гомеш проходят медосмотр в «Эвертоне»

может,там у Гомеша сложится и заберут его к себе ириски с концами..был бы идеальный вариант.
«Эвертон» в течение сегодняшнего дня оформляет сделки по двум футболистам «Барселоны» – защитнику Йерри Мине и полузащитнику Андре Гомешу.
В настоящее время колумбиец и португалец проходят медицинское обследование перед переходом в английский клуб.
Руководители ливерпульцев вылетели в Каталонию, чтобы завершить переход до 19:00 по московскому времени.
Гомеш присоединится к «Эвертону» на правах аренды, а Мина – на постоянной основе.