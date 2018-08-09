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    Мина и Гомеш проходят медосмотр в «Эвертоне»

    «Эвертон» в течение сегодняшнего дня оформляет сделки по двум футболистам «Барселоны» – защитнику Йерри Мине и полузащитнику Андре Гомешу.

    В настоящее время колумбиец и португалец проходят медицинское обследование перед переходом в английский клуб.

    Руководители ливерпульцев вылетели в Каталонию, чтобы завершить переход до 19:00 по московскому времени.

    Гомеш присоединится к «Эвертону» на правах аренды, а Мина – на постоянной основе.

    Источник: Tribalfootball

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    09.08.2018 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 9 августа 2018, 17:45

      может,там у Гомеша сложится и заберут его к себе ириски с концами..был бы идеальный вариант.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 16:30

      Аренда с выкупом надеюсь, а иначе толку мало.

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