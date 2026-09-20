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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Андре Гомеш
Статистика
€ 3 млн
Андре Гомеш - статистика
Коламбус
30 июля 1993 (33), Грижо
#20 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Португалия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 83'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
70' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
Америка
2 : 0
27.08.2026
Коламбус
66' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
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Испания. Примера 2017/2018
Кубок конфедераций 2017
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Суперкубок Испании 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Товарищеские матчи. Сборные 2016
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Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Португалия. Высшая лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
17
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 83'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
70' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
1' - 90'
34'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
1' - 66'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 68'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
1' - 88'
71'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
1' - 61'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
1' - 68'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
1' - 88'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 64'
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