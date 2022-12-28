Андре Гомеш - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грижо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грижо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 90'
|Лилль
|3:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 27 тур
|90'
|04.03.2023
|1' - 70'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|2'
|24.02.2023
|1' - 90'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|24' 69'
|12.02.2023
|73' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|19
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:3
|Лион (Лион)
|90'
|04.03.2023
|1' -70'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|2'
|24.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|24' 69'
|12.02.2023
|73' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|04.02.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|90' 20'
|01.02.2023
|66' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|11.01.2023
|74' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|02.01.2023
|84' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|06.11.2022
|1' -44'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|30.10.2022
|1' -87'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|14.10.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|09.10.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|38'
|02.10.2022
|70' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|17.09.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|65' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|59' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|86'