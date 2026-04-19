Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 19 апреля 2026
Нью-Инглэнд Революшн
19.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
2 : 1
Ответный матч – 30.08.2026
Завершен
Коламбус
54'
Д. Тургеман
84'
К. Хиль (П)
24'
М. Арфстен
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Руди Камачо
Замена
Eric Klein
️️️️➡️️
Дор Тургеман
90'
+4
90'
+10'
88'
Замена
Sekou Tidiany Bangoura
️️️️➡️️
Андре Гомеш
87'
Желтая карточка
Макс Арфстен
87'
Замена
Нариман Ахундзаде
️️️️➡️️
Стивен Морейра
Замена
Диего Факундес
️️️️➡️️
Лука Лангони
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Карлес Хиль
84'
Желтая карточка
Мэтт Тернер
71'
71'
Желтая карточка
Андре Гомеш
67'
Замена
Марсело Эррера
️️️️➡️️
Hugo Picard
67'
Замена
Джамал Тиаре
️️️️➡️️
Даниэль Газдаг
ГОЛ! 1:1!
Дор Тургеман
Пас отдал
Лука Лангони
54'
45'
+4'
24'
ГОЛ! 0:1!
Макс Арфстен
Пас отдал
Диего Росси
Замена
Пейтон Миллер
️️️️➡️️
Брайан Себальос
17'
Травма
Брайан Себальос
16'
Показать весь матч
Live: Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+10'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+7'
Дилан Шамбос (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
90+7'
Дилан Шамбос (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
90+6'
Руди Камачо (Коламбус) получил желтую карточку за фол.
90+6'
Альхассан Юсуф (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на левом фланге.
90+6'
Альхассан Юсуф (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на левом фланге.
90+4'
Замена у команды Нью-Инглэнд Революшн. Дор Тургеман ушел, Eric Klein вышел.
90+3'
Пейтон Миллер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
90+2'
Руди Камачо (Коламбус) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу!
90+8'
Удар заблокирован. Бил Диего Росси (Коламбус).
90+2'
Удар заблокирован. Бил Шон Завадски (Коламбус). Длинный пас делал Дилан Шамбос.
90+2'
Удар заблокирован. Бил Джамал Тиаре (Коламбус). Ассистент - Марсело Эррера.
90+2'
Удар заблокирован. Бил Джамал Тиаре (Коламбус). Ассистент - Марсело Эррера.
90'
Сколько минут добавил судья? 10.
88'
Замена у команды Коламбус. Стивен Морейра ушел, Nariman Akhundzada вышел.
87'
Замена у команды Коламбус. Андре Гомеш ушел, Sekou Bangoura вышел.
87'
Макс Арфстен (Коламбус) получил желтую карточку.
86'
Замена у команды Нью-Инглэнд Революшн. Лука Лангони ушел, Диего Факундес вышел.
85'
Гол! 2:1! Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн) забил с пенальти.
82'
Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
82'
Руди Камачо (Коламбус) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
81'
Правила нарушил Шон Завадски (Коламбус).
81'
Лука Лангони (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на правом фланге.
80'
Удар заблокирован. Бил Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн).
76'
Лука Лангони (Нью-Инглэнд Революшн) в офсайде.
71'
Мэтт Тернер (Нью-Инглэнд Революшн) получил желтую карточку.
71'
Андре Гомеш (Коламбус) получил желтую карточку за фол.
67'
Замена у команды Коламбус. Hugo Picard ушел, Марсело Эррера вышел.
67'
Замена у команды Коламбус. Даниэль Газдаг ушел, Джамал Тиаре вышел.
66'
Момент не реализован! Пейтон Миллер (Нью-Инглэнд Революшн). Длинный пас отдал Карлес Хиль.
64'
Удар заблокирован. Бил Лука Лангони (Нью-Инглэнд Революшн). Ассистент - Карлес Хиль.
59'
Пауза в матче. Травму получил Hugo Picard (Коламбус).
58'
Момент не реализован! Will Sands (Нью-Инглэнд Революшн). Навешивал Карлес Хиль с углового.
54'
Гол! 1:1! Забил Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн). Ассистент - Лука Лангони.
53'
Илай Фейнгольд (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на правом фланге.
53'
Правила нарушил Макс Арфстен (Коламбус).
52'
Момент не реализован! Дилан Шамбос (Коламбус). Пас отдал Макс Арфстен.
50'
Диего Росси (Коламбус) в офсайде.
48'
Правила нарушил Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн).
48'
Андре Гомеш (Коламбус) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+4'
Правила нарушил Даниэль Газдаг (Коламбус).
45+4'
Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на правом фланге.
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
43'
Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн) в офсайде.
41'
Даниэль Газдаг (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
41'
Даниэль Газдаг (Коламбус) заработал штрафной в атаке.
40'
Диего Росси (Коламбус) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мэтт Тернер (Нью-Инглэнд Революшн). Пас отдал Стивен Морейра.
38'
Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Правила нарушил Андре Гомеш (Коламбус).
37'
Макс Арфстен (Коламбус) сыграл рукой.
35'
Руди Камачо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нью-Инглэнд Революшн.
35'
Удар заблокирован. Бил Will Sands (Нью-Инглэнд Революшн). Длинный пас делал Лука Лангони.
34'
Мальте Амундсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Нью-Инглэнд Революшн.
30'
Диего Росси (Коламбус) заработал штрафной на правом фланге.
30'
Правила нарушил Бруклин Рейнс (Нью-Инглэнд Революшн).
24'
Гол! 0:1! Забил Макс Арфстен (Коламбус). Ассистент - Диего Росси (длинная передача).
24'
Лука Лангони (Нью-Инглэнд Революшн) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Patrick Schulte (Коламбус). Пас отдал Will Sands.
23'
Момент не реализован! Will Sands (Нью-Инглэнд Революшн).
23'
Hugo Picard (Коламбус) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Мэтт Тернер (Нью-Инглэнд Революшн). Пас отдал Дилан Шамбос.
20'
Will Sands отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
18'
Стивен Морейра (Коламбус) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мэтт Тернер (Нью-Инглэнд Революшн). Пас отдал Андре Гомеш.
18'
Лука Лангони отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
18'
Ethan Kohler отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
17'
Замена у команды Нью-Инглэнд Революшн. Брайан Себальос ушел, Пейтон Миллер вышел.
17'
Пауза окончена. Матч продолжается.
16'
Пауза в матче. Травму получил Брайан Себальос (Нью-Инглэнд Революшн).
14'
Момент не реализован! Hugo Picard (Коламбус). Пас отдал Макс Арфстен.
13'
Момент не реализован! Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн). Пас отдал Альхассан Юсуф.
12'
Правила нарушил Руди Камачо (Коламбус).
12'
Дор Тургеман (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Даниэль Газдаг (Коламбус) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Брайан Себальос (Нью-Инглэнд Революшн).
5'
Правила нарушил Диего Росси (Коламбус).
5'
Правила нарушил Диего Росси (Коламбус).
4'
Брайан Себальос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Коламбус.
4'
Удар заблокирован. Бил Дилан Шамбос (Коламбус). Ассистент - Диего Росси.
1'
Правила нарушил Hugo Picard (Коламбус).
1'
Will Sands (Нью-Инглэнд Революшн) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нью-Инглэнд Революшн
1
Мэтт Тернер
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
22
Ethan Kohler
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
21
Бруклин Рейнс
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
10
Карлес Хиль
(К)
ЦП
11
Дор Тургеман
ЦФ
41
Лука Лангони
РФ
Главный тренер
Калеб Портер
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
25
Шон Завадски
(К)
ЦП
8
Даниэль Газдаг
ЦП
30
Hugo Picard
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
18
Макс Арфстен
ЛФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
73
JD Gunn
ВР
25
Пейтон Миллер
ЛЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
38
Eric Klein
ЦП
35
Cristiano Oliveira
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЛВ
77
Диего Факундес
ЦФ
17
M. Zambrano
ЦФ
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
45
Owen Presthus
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
17
Sekou Tidiany Bangoura
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
4-3-1-2
1
Тернер
3
Себальос
23
22
12
Фейнгольд
2
Фофана
21
Рейнс
80
Юсуф
10
Хиль
11
Тургеман
41
Лангони
2-1-5-1-1
28
Шульте
22
Морейра
4
Камачо
18
Амундсен
25
Завадски
30
20
Гомеш
7
Шамбос
8
Газдаг
10
Росси
18
Арфстен
3
Себальос
25
Миллер
25
Миллер
3
Себальос
11
Тургеман
38
38
11
Тургеман
41
Лангони
77
Факундес
77
Факундес
41
Лангони
30
2
Эррера
2
Эррера
30
20
Гомеш
17
17
20
Гомеш
22
Морейра
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
22
Морейра
8
Газдаг
19
Тиаре
19
Тиаре
8
Газдаг
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
73
JD Gunn
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
35
Cristiano Oliveira
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЛВ
17
M. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
45
Owen Presthus
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
73
JD Gunn
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
35
Cristiano Oliveira
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЛВ
17
M. Zambrano
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
45
Owen Presthus
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
Точно не сыграют
Леонардо Кампана
ЦФ
Мэтт Полстер
ЦП
Коламбус
Точно не сыграют
Вессам Абу Али
ЦФ
Мохамед Фарси
ПП
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
1
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
545
598
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Информация о матче
Главный судья:
Тимоти Форд
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Посещаемость:
16257
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
В МЛС дебютировал 14-летний футболист
2024.07.18 12:46
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. «Интер Майами» выиграл у «Коламбуса», у Месси впервые в сезоне нет голевых действий в 2-х матчах подряд
2025.04.20 08:15
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+