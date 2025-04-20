Хавбек «Интер Майами» – о 60 тысячах зрителей на матче с участием Месси: «Он величайший спортсмен»

Полузащитник «Интер Майами» Бенжа Кремаски объяснил ажиотаж на матчах МЛС с участием его партнера по команде нападающего Лионеля Месси.
«Он величайший спортсмен. Поэтому он привлекает так много людей на матчи. Иногда, когда играем в гостях, чувствуем, что мы дома. Думаю, в такие моменты все лишнее отходит на второй план и мы фокусируемся на своей цели», – сказал Кремаски.
- Гостевую игру «Интер Майами» с «Коламбусом» (1:0) посетили 60 614 болельщиков. Ее специально перенесли на домашний стадион клуба НФЛ «Кливленд Браунс» – «Хантингтон Бэнк Филд».
- Кремаски забил победный гол «Интер Майами» в этой игре.
- Этот матч стал самым посещаемым в истории стадиона без учета игр НФЛ.
Источник: ESPN