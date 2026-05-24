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«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65

24 мая 2026 8:44
Коламбус - Атланта Юнайтед
25 мая 2026, понедельник 00:00 | США. МЛС, 15 тур
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1.65
Обе забьют – да
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25 мая в рамках регулярного сезона МЛС встретятся «Коламбус» и «Атланта Юнайтед». Хозяева – середняк, который потерял форму (4 матча без побед). Гости – тоже не блещут, но стабильно забивают. Статистика личных встреч – просто космическая в пользу «Коламбуса»: они забивают «Атланте» в 20 последних матчах подряд!

«Коламбус»

«Коламбус» переживает спад: 4 матча без побед, пропускают в 4 последних матчах подряд. Оборона – катастрофа: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). Атака работает средне – 1.20 гола за игру.

Но есть один феноменальный факт: «Коламбус» забивает «Атланте» в 20 последних матчах подряд! Это не просто статистика, это закон природы. В текущем сезоне они уже обыграли «Атланту» на выезде (3:1). Дома «Коламбус» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей – приличная статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта» тоже не в форме: пропускают в 8 последних матчах подряд и в 4 последних – вообще кошмар. Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. Зато атака работает: 1.60 гола за игру, забивают в 7 последних матчах подряд.

В очных встречах с «Коламбусом» у «Атланты» тоже есть козырь – они забивают в 4 последних матчах против этого соперника. Проблема в том, что они пропускают ещe больше. Гости не выигрывают у «Коламбуса» уже 3 матча подряд.

Факты о командах:

«Коламбус»

  • Четыре матча без побед – спад
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 20 последних матчах против «Атланты» – феномен
  • Три победы подряд в очных встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Атланта Юнайтед»

  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Забивает в 4 последних очных встречах с «Коламбусом»
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • «Коламбус» забивает в 20 последних матчах против «Атланты» – невероятная серия
  • «Коламбус» побеждает в 3 последних очных встречах
  • «Атланта» забивает в 4 последних матчах против «Коламбуса»
  • В 3 из 4 последних встреч тотал превышал 2.5

Прогноз на матч «Коламбус» – «Атланта Юнайтед»

20 матчей подряд с забитыми голами «Коламбуса» в ворота «Атланты» – это не может быть случайностью. Даже когда хозяева в плохой форме, они умудряются забивать этому сопернику. «Атланта» отвечает тем же – забивают в 4 последних очных встречах.

Обе команды сейчас не в порядке: «Коламбус» – 4 матча без побед, «Атланта» пропускает в 8 матчах подряд. Ожидаем открытый футбол с обменом голами. Скорее всего, хозяева прервут свою чeрную серию за счeт исторической уверенности в играх с «Атлантой».

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал матча больше 2.5

1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
США. МЛС Атланта Юнайтед Коламбус
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