25 мая в рамках регулярного сезона МЛС встретятся «Коламбус» и «Атланта Юнайтед». Хозяева – середняк, который потерял форму (4 матча без побед). Гости – тоже не блещут, но стабильно забивают. Статистика личных встреч – просто космическая в пользу «Коламбуса»: они забивают «Атланте» в 20 последних матчах подряд!

«Коламбус»

«Коламбус» переживает спад: 4 матча без побед, пропускают в 4 последних матчах подряд. Оборона – катастрофа: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). Атака работает средне – 1.20 гола за игру.

Но есть один феноменальный факт: «Коламбус» забивает «Атланте» в 20 последних матчах подряд! Это не просто статистика, это закон природы. В текущем сезоне они уже обыграли «Атланту» на выезде (3:1). Дома «Коламбус» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей – приличная статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта» тоже не в форме: пропускают в 8 последних матчах подряд и в 4 последних – вообще кошмар. Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. Зато атака работает: 1.60 гола за игру, забивают в 7 последних матчах подряд.

В очных встречах с «Коламбусом» у «Атланты» тоже есть козырь – они забивают в 4 последних матчах против этого соперника. Проблема в том, что они пропускают ещe больше. Гости не выигрывают у «Коламбуса» уже 3 матча подряд.

Факты о командах:

«Коламбус»

Четыре матча без побед – спад

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах подряд

Забивает в 20 последних матчах против «Атланты» – феномен

Три победы подряд в очных встречах

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Атланта Юнайтед»

Забивает в 7 последних матчах подряд

Забивает в 4 последних очных встречах с «Коламбусом»

Пропускает в 8 последних матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Коламбус» забивает в 20 последних матчах против «Атланты» – невероятная серия

«Коламбус» побеждает в 3 последних очных встречах

«Атланта» забивает в 4 последних матчах против «Коламбуса»

В 3 из 4 последних встреч тотал превышал 2.5

Прогноз на матч «Коламбус» – «Атланта Юнайтед»

20 матчей подряд с забитыми голами «Коламбуса» в ворота «Атланты» – это не может быть случайностью. Даже когда хозяева в плохой форме, они умудряются забивать этому сопернику. «Атланта» отвечает тем же – забивают в 4 последних очных встречах.

Обе команды сейчас не в порядке: «Коламбус» – 4 матча без побед, «Атланта» пропускает в 8 матчах подряд. Ожидаем открытый футбол с обменом голами. Скорее всего, хозяева прервут свою чeрную серию за счeт исторической уверенности в играх с «Атлантой».

Рекомендованные ставки: