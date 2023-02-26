Вилфрид Нанси
Тренер
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Нанси
|Команда
|Монреаль Импакт
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|9 апреля 1977
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Нанси
|Команда
|Монреаль Импакт
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|9 апреля 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Интер
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|05.03.2023
|Остин
|1 : 0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|12.03.2023
|Нэшвилл
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 4 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Монреаль Импакт
|34
|0
|3
|31
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Интер
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|05.03.2023
|Остин
|1 : 0
|Монреаль Импакт
|12.03.2023
|Нэшвилл
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|19.03.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Филадельфия Юнион
|02.04.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|09.04.2023
|Нью-Инглэнд Революшн
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|16.04.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|23.04.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30.04.2023
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|07.05.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Орландо Сити
|14.05.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Торонто
|18.05.2023
|Цинциннати
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|21.05.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|28.05.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Интер
|01.06.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|04.06.2023
|Филадельфия Юнион
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|11.06.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Миннесота Юнайтед
|22.06.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Нэшвилл
|25.06.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|02.07.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Нью-Йорк Сити
|09.07.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Атланта Юнайтед
|13.07.2023
|Чикаго Файр
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|16.07.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Шарлотт
|21.08.2023
|Торонто
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|27.08.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|31.08.2023
|Нью-Йорк Сити
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|03.09.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Коламбус
|17.09.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Чикаго Файр
|21.09.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Цинциннати
|24.09.2023
|Атланта Юнайтед
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|01.10.2023
|Орландо Сити
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|05.10.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Хьюстон
|08.10.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Портленд
|22.10.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Монреаль Импакт