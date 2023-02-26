Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вилфрид Нанси

    Тренер
    Имя Вилфрид
    Фамилия Нанси
    Команда Монреаль Импакт
    Гражданство Франция
    Дата рождения 9 апреля 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Интер 2 : 0 Монреаль Импакт США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Остин 1 : 0 Монреаль Импакт США. МЛС, 3 тур
    12.03.2023 Нэшвилл 2 : 0 Монреаль Импакт США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монреаль Импакт 34 0 3 31
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Интер 2 : 0 Монреаль Импакт
    05.03.2023 Остин 1 : 0 Монреаль Импакт
    12.03.2023 Нэшвилл 2 : 0 Монреаль Импакт
    19.03.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Филадельфия Юнион
    02.04.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Монреаль Импакт
    09.04.2023 Нью-Инглэнд Революшн 0 : 0 Монреаль Импакт
    16.04.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    23.04.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    30.04.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Монреаль Импакт
    07.05.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Орландо Сити
    14.05.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Торонто
    18.05.2023 Цинциннати 0 : 0 Монреаль Импакт
    21.05.2023 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Монреаль Импакт
    28.05.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Интер
    01.06.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Монреаль Импакт
    04.06.2023 Филадельфия Юнион 0 : 0 Монреаль Импакт
    11.06.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    22.06.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Нэшвилл
    25.06.2023 Шарлотт 0 : 0 Монреаль Импакт
    02.07.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Нью-Йорк Сити
    09.07.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Атланта Юнайтед
    13.07.2023 Чикаго Файр 0 : 0 Монреаль Импакт
    16.07.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Шарлотт
    21.08.2023 Торонто 0 : 0 Монреаль Импакт
    27.08.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    31.08.2023 Нью-Йорк Сити 0 : 0 Монреаль Импакт
    03.09.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Коламбус
    17.09.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Чикаго Файр
    21.09.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Цинциннати
    24.09.2023 Атланта Юнайтед 0 : 0 Монреаль Импакт
    01.10.2023 Орландо Сити 0 : 0 Монреаль Импакт
    05.10.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Хьюстон
    08.10.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Портленд
    22.10.2023 Коламбус 0 : 0 Монреаль Импакт
    • Читайте нас: 
    11