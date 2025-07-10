Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола в гостевом матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Аргентинец отметился дублем в первом тайме. Он поразил ворота соперника на 27-й и 38-й минутах. При втором голе Месси ассистировал Серхио Бускетс.

Во втором тайме хозяева отыграли один мяч, но «Интер Майами» одержал победу со счетом 2:1.

Месси оформил дубль своем 4-м матче МЛС подряд. Ранее он забил по два гола в двух играх с «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2) и встрече с «Коламбус Крю» (5:1). В целом голевая серия аргентинца в лиге продлилась до 5 игр.