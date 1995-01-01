С момента ухода Силвы «Эвертон» набрал 11 очков в АПЛ. Больше только у «Ливерпуля»

В декабре «Эвертон» уволил главного тренера Марку Силву. С тех пор команда провела в АПЛ пять матчей и набрала 11 очков.

За этот промежуток времени только «Ливерпуль» набрал очков больше – 12. Сейчас «Эвертон» тренирует Карло Анчелотти.