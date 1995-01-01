С момента ухода Силвы «Эвертон» набрал 11 очков в АПЛ. Больше только у «Ливерпуля»

Это хорошо, но это только начало. Вот давайте посмотрим, что будет через 1,5-2 года. Дай бог, чтобы Анчи ещё был тренером Эвертона. Выводы делать пока что очень рано. Очень.
В декабре «Эвертон» уволил главного тренера Марку Силву. С тех пор команда провела в АПЛ пять матчей и набрала 11 очков.
За этот промежуток времени только «Ливерпуль» набрал очков больше – 12. Сейчас «Эвертон» тренирует Карло Анчелотти.
- «Эвертон» идет в АПЛ десятым.
- Завтра, 1 января, ливерпульцы сыграют в гостях с «Манчестер Сити».
- В общей таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».