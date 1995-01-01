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    С момента ухода Силвы «Эвертон» набрал 11 очков в АПЛ. Больше только у «Ливерпуля»

    В декабре «Эвертон» уволил главного тренера Марку Силву. С тех пор команда провела в АПЛ пять матчей и набрала 11 очков.

    За этот промежуток времени только «Ливерпуль» набрал очков больше – 12. Сейчас «Эвертон» тренирует Карло Анчелотти.

    • «Эвертон» идет в АПЛ десятым.
    • Завтра, 1 января, ливерпульцы сыграют в гостях с «Манчестер Сити».
    • В общей таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9018

      Cules2013 1 час назад

      Это хорошо, но это только начало. Вот давайте посмотрим, что будет через 1,5-2 года. Дай бог, чтобы Анчи ещё был тренером Эвертона. Выводы делать пока что очень рано. Очень.

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