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«Бенфику» может возглавить Марку Силва

13 марта 2018, 11:30

Марку Силва, который известен по работе в «Халл Сити» и «Уотфорде», в скором времени может принять под свое руководство «Бенфику».

40-летний специалист имел предложения по работе от английских клубов различных дивизионов, но уже успел отрицательно ответиь на некоторые из них. Сейчас португалец склоняется к тому варианту, чтобы вернуться на родину.

В «Бенфике» следили за карьерой Марку Силвы, а недавно ему было направлено соответствующее предложение, по которому он может возглавить клуб, если действующий тренер команды Руи Витория не завоюет в текущем сезоне титул чемпионата Португалии.

Стоит отметить, что после 26-ти туров «Бенфика» отстает от лидирующего «Порту» на два очка.

Источник: Independent.co.uk
Португалия. Примейра Бенфика Силва Марку Витория Руй
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