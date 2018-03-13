«Бенфику» может возглавить Марку Силва

Марку Силва, который известен по работе в «Халл Сити» и «Уотфорде», в скором времени может принять под свое руководство «Бенфику».

40-летний специалист имел предложения по работе от английских клубов различных дивизионов, но уже успел отрицательно ответиь на некоторые из них. Сейчас португалец склоняется к тому варианту, чтобы вернуться на родину.

В «Бенфике» следили за карьерой Марку Силвы, а недавно ему было направлено соответствующее предложение, по которому он может возглавить клуб, если действующий тренер команды Руи Витория не завоюет в текущем сезоне титул чемпионата Португалии.

Стоит отметить, что после 26-ти туров «Бенфика» отстает от лидирующего «Порту» на два очка.