«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн

Полузащитник Родриго Мора де Карвалью перешел из «Порту» в «Рому».
По данным A Bola, римляне заплатят за хавбека 25 миллиона евро плюс еще 2 миллиона в виде бонусов за результативность.
«Порту» сохранит за собой 50% прав на Мору, однако «Рома» сможет выкупить их за дополнительные 25 миллионов евро.
- 19-летний хавбек в этом сезоне провел за «Порту» 1 матч. В прошлом сезоне на его счету было 5 голов и 2 ассиста в 44 играх.
- Мора был в заявке сборной Португалии на финальный турнир Лиги наций в 2025 году, где команда одержала победу. При этом футболист еще ни разу не сыграл за национальную команду.
Источник: официальный сайт «Ромы»