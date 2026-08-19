«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн

Полузащитник Родриго Мора де Карвалью перешел из «Порту» в «Рому».

По данным A Bola, римляне заплатят за хавбека 25 миллиона евро плюс еще 2 миллиона в виде бонусов за результативность.

«Порту» сохранит за собой 50% прав на Мору, однако «Рома» сможет выкупить их за дополнительные 25 миллионов евро.