«Реал» презентовал нового главного тренера

Жозе Моуринью официально вступил в должность главного тренера мадридского «Реала».
Презентация специалиста прошла 18 августа в штаб-квартире клуба. Президент «Реала» Флорентино Перес поприветствовал нового тренера, после чего Моуринью подписал контракт на три сезона – до июня 2029 года.
На церемонии португальцу вручили памятные подарки: макет стадиона, часы и футболку с его фамилией. В мероприятии также участвовал почетный президент клуба Хосе Мартинес Санчес.
- 16 августа «Реал» завершил предсезонную подготовку победой над «Шальке-04» со счетом 3:0.
- Новый сезон команда начнет 22 августа матчем против «Эспаньола».
- Ранее под руководством Моуринью «Реал» выигрывал Примеру.
Источник: «Бомбардир»