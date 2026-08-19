«Реал» презентовал нового главного тренера

Жозе Моуринью официально вступил в должность главного тренера мадридского «Реала».

Презентация специалиста прошла 18 августа в штаб-квартире клуба. Президент «Реала» Флорентино Перес поприветствовал нового тренера, после чего Моуринью подписал контракт на три сезона – до июня 2029 года.

На церемонии португальцу вручили памятные подарки: макет стадиона, часы и футболку с его фамилией. В мероприятии также участвовал почетный президент клуба Хосе Мартинес Санчес.