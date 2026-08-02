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«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории

Сегодня, 08:30

«Порту» победил «Торреенсе» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Португалии.

Единственный гол забил Виктор Фрохольдт на 38-й минуте.

Матч прошел на городском стадионе в городе Коимбра.

«Порту» выиграл Суперкубок страны пятый четный год подряд (до этого побеждал в 2018-м, 2020-м, 2022-м и 2024-м), увеличив рекорд по числу побед в турнире до 25.

Всего это 88-й трофей в истории «Порту».

«Торреенсе», выигравший в прошлом сезоне Кубок Португалии, выступает во второй по статусу лиге страны.

Суперкубок Португалии

Порту – Торреенсе – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фрохольдт, 38.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Португалия. Кубок Порту Торреенсе (Португалия)
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