«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории

«Порту» победил «Торреенсе» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Португалии.

Единственный гол забил Виктор Фрохольдт на 38-й минуте.

Матч прошел на городском стадионе в городе Коимбра.

«Порту» выиграл Суперкубок страны пятый четный год подряд (до этого побеждал в 2018-м, 2020-м, 2022-м и 2024-м), увеличив рекорд по числу побед в турнире до 25.

Всего это 88-й трофей в истории «Порту».

«Торреенсе», выигравший в прошлом сезоне Кубок Португалии, выступает во второй по статусу лиге страны.

Суперкубок Португалии

Порту – Торреенсе – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фрохольдт, 38.