«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов

Опорный полузащитник Томми Маркес официально сменил «Барселону» на «Брагу».

Португальский клуб выкупил 19-летнего футболиста за 11+1 миллионов евро. Также сине-гранатовым полагается 20 процентов от прибыли в случае его дальнейшей перепродажи.

«Брага» заключила с новичком контракт до 2031 года, в котором прописана опция обратного выкупа для «Барсы» за 60 миллионов евро.